"Россия стала слабее": в ГУР рассказали, почему оккупанты взяли паузу в обстрелах (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, противник уже не сможет вернуться к ракетным запасам, которые у него были до 24 февраля. При этом, угроза остается и производство продолжается.

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В последнее время россияне поставили на паузу массированные атаки на мирные украинские города. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, с чем это связано.

По его словам, сейчас российские оккупанты накапливают ракеты, чтобы в момент атаковать украинскую инфраструктуру массировано и оставить граждан без электричества и отопления.

"Прежде всего относительно производства — это не статичный процесс, и враг пытается обезопасить себя, рассредоточить производство, в том числе и такие сложные производства как ракетные вооружения. Поскольку предыдущие базы хорошо известны Украине и украинским спецслужбам, они пытаются обезопасить себя и также перемещать и маскировать логистические цепочки, создавать новые объекты", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что у противника есть потенциал производить новые ракеты, но они уже точно не смогут вернуться к ракетным запасам, которые были у России до 24 февраля 2022 года.

При этом, гроза нанесения ракетных ударов все еще сохраняется и украинцам необходимо более ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги.

"В прошлом году, в частности Суровикин собственно бездумно, часто бесконтрольно использовал ракетные запасы, не считая их и разного рода ракеты летели по Украине. Мы помним, были запуски более 100-120 ракет за один удар. Россия в этом плане стала слабее и более уязвимой на других направлениях, и говорить, что она может кому-то угрожать теперь в этом виде вооружений, если она даже в войне против Украины фактически истощила свои ракетные запасы, не приходится", — продолжил Андрей Юсов.

Напомним, 29 октября сообщалось, что Россия усиливает атаки по территории Украины. По данным журналистов, Кремль надеется вернуть инициативу в свои руки до наступления зимы.