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Воєнний фокус

"Трагедія війни": Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази

Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази
Фото: The New York Times | Ізраїль підтвердив авіаудар по табору біженців у Секторі Гази

Представник ЦАХАЛ Річард Гехт заявив, що метою ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі.

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Сили оборони Ізраїлю підтвердили, що їхні винищувачі вдарили по табору біженців Джабалія в Секторі Газа. Це призвело до загибелі високопоставленого командира ХАМАС. Про це 1 листопада повідомляє CNN.

Представник ЦАХАЛ Річард Гехт заявив, що метою ізраїльської авіаційної атаки був командир бойовиків Ібрагім Біарі. Його звинувачують у вбивствах багатьох ізраїльтян. За словами Біарі командир переховувався серед цивільних у Газі.

Окрім того, удар призвів до руйнування підземної інфраструктури бойовиків, а загибель цивільних у таборі біженців представник ЦАХАЛ назвав "трагедією війни".

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Також Гехта знову закликав цивільних у Секторі Газа евакуюватись на південь анклаву.

У ЦАХАЛ додали, що внаслідок удару також було ліквідовано кількох інших членів ХАМАСу.

Як повідомив генеральний директор Товариства Червоного Півмісяця Палестини, в результаті атаки по Джабалії загинули 25 мирних жителів.

Нагадаємо, видання Bild повідомило, що за даними ЦАХАЛ, під час нападу 7 жовтня на Ізраїль радикальні ісламські терористи ХАМАС використовували зброю, вироблену в Північній Кореї.

Раніше Reuters повідомили, що Ізраїль заявив у вівторок, 31 жовтня, що сили ЦАХАЛ атакували бойовиків ХАМАС усередині великої мережі тунелів ісламістів під Сектором Гази після того, як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відхилив заклики до припинення бойових дій, щоб полегшити гуманітарну кризу в палестинському анклаві.