Українські морпіхи отримали ще 40 колісних бронемашин AMX-10RC (відео)

Після першого досвіду бойового застосування бронемашини були розміщені на другій лінії БЗ. Однак останнім часом, пишуть оглядачі, з'явилися свідчення повторного використання AMX-10RC на передовій.

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37-ма окрема бригада морської піхоти України отримала у своє розпорядження 40 французьких колісних бойових розвідувальних машин AMX-10RC. Ці гарматні бронеавтомобілі були поставлені перед початком літнього контрнаступу ЗСУ і брали участь у бойових діях на передовій. Про це 1 листопада повідомили оглядачі Bulgarian Military.

Перше бойове застосування машин AMX-10RC було не надто вдалими через недоліки в тактиці розгортання, зазначили експерти. У результаті чого вони були розгорнуті на другій лінії бойового зіткнення.

Однак уже за кілька тижнів почали з'являтися свідчення їхнього повторного застосування, зокрема, при веденні непрямого вогню. У відеоролику, що додається, показано підготовку солдатів 37-ї окремої бригади морської піхоти, в якій особлива увага приділяється французьким механізованим машинам.

"Екіпажі бойових розвідувальних машин AMX-10 RC 37 окремої бригади морської піхоти відточують навички з тактичного маневрування. Злагодженість дій екіпажу та холодний розум — запорука вдало виконаного бойового завдання, говорить військовослужбовець бригади "Француз", — йдеться на сторінці морпіхів у Facebook.

Коротко про гарматний бронеавтомобіль AMX-10RC

AMX-10RC, вперше представлений французькій армії 1981 року. Основним бойовим озброєнням машини є вельми точна 105-мм гармата F2 BK MECA L/47, доповнена універсальним 7,62-мм кулеметом NF1 або 12,7-мм великокаліберним кулеметом M2HB для підвищення вогневої потужності. Для основного озброєння стандартний боєкомплект становить 38 снарядів, а для кулемета — 4000.

Центральним елементом бронемашини є дизельний двигун Baudouin Model 6F11 SRX потужністю 280 к.с. Завдяки цьому автомобіль може розвивати швидкість до 85 км/год на асфальтованій поверхні та до 45 км/год на бездоріжжі. Залежно від конкретної комплектації маса автомобіля становить від 15,8 до 22 т.

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Що стосується захисту, то тут AMX-10RC не може похвалитися високими характеристиками. Броня з алюмінієвого сплаву захищає від стрілецької зброї, а в лобовій проєкції за умови додавання комплекту бронювання, вона захищає від калібру 23 мм з відстані 300 метрів.

Раніше повідомлялося, що українські бійці називали французьку машину AMX-10RC "снайперською гвинтівкою". Захисники вміло використовували сильні сторони техніки — точну 105-мм гармату і високу мобільність.