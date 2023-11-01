"Укрпошта" готова заплатити 65 мільйонів за відправлення SMS та повідомлень у Viber (фото)

Вартість одного сповіщення від "Укрпошти" складає понад 400 гривень. Держаудитслужба вже отримала звернення, що така державна закупівля "не на часі".

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31 жовтня "Укрпошта" розпочала відкриті торги, які стосуються послуг з відправлення сповіщень через SMS та Viber. За це компанія готова заплатити понад 65 мільйонів гривень. Деталі щодо тендеру відомі з його картки на сайті для моніторингу державних закупівель Prozorro.

"Укрпошта" шукає фірму-виконавця, яка надасть послуги з передачі SMS та повідомлень у месенджері Viber. Очікувана вартість становить 65 718 840 гривень, тобто приблизно 1,8 мільйона доларів.

Інформація на сайті Prozorro Фото: Скриншот

З картки торгів відомо, про яку кількість повідомлень йдеться. "Укрпошта" очікує, що буде відправлено 60 тисяч SMS та 90 тисяч повідомлень у Viber. Строк надання послуг — 31 грудня 2024.

Інформація на сайті Prozorro Фото: Скриншот

Тобто ціна одного сповіщення, точніше послуги з його відправлення, становить приблизно 438 гривень.

Держаудитслужба вже отримала звернення щодо цього тендеру.

"Виділення таких коштів на передачу повідомлень під час війни не на часі й може прирівнюватися до розкрадання державного бюджету", — зазначила авторка Каневська О.О.

Відомство ще не надало свою відповідь.

Інформація на сайті Prozorro Фото: Скриншот

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що отримував запит на броньований Mercedes. З його слів, "захищену" автівку просив командир місцевої військової частини.

11 вересня стало відомо, що від посади відсторонили керівницю Управління освіти Дніпровської РДА. Вона відома завдяки скандалу з закупівлею овочерізок для укриттів.