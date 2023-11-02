"Захищатися повинні всі": в РНБО відповіли, чи доведеться всім чоловікам їхати на фронт (відео)

За словами секретаря РНБО, росіяни поставили перед собою мету — знищення України та її народу, тому громадянам необхідно підготуватися до всіх сценаріїв.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані громадяни в будь-який момент можуть вирушити на передову. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net розповів, чи доведеться всім чоловікам воювати.

За його словами, зараз ми всі живемо в дуже складному світі, коли необхідно захищати себе, свою сім'ю та країну. Україна має поруч із собою божевільного сусіда, тому необхідно бути готовими до будь-яких сценаріїв. Особливо до того, що за нашого життя відбудеться фрагментація Росії.

"Коли хтось із людей, які сидять на диванах починають розповідати, що можна було уникнути цієї війни, можна було домовлятися. Майте на увазі — це неможливо. Російська Федерація поставила собі за мету знищення нашої держави, знищення нашого населення і народу, тому що ми їм заважаємо. Заважаємо як нація", — заявив Олексій Данілов.

Москва неодноразово бажала захопити Україну і повністю "помножити на нуль", але нічого не виходить, додає секретар РНБО. Тягнеться це не з 1991 року, а з давніх часів, коли заборонялася українська мова, заборонялися звичаї та культура. Уже тоді вони боялися українців.

Якщо повернутися до питання мобілізації, то вона в Україні триває з 24 лютого 2022 року і ні на день не зупинялася, заявив Олексій Данілов. Щодо вікового цензу, то уявлення про те, що в ЗСУ всі мають бути молодими є викривленим. Коли бійці користуються новою зброєю, яка в сучасній війні має основну роль, то вік не має значення.

"Я буду нещирим, якщо скажу про те, що всі мають піти воювати. Вбивати людей — дуже складна річ, непроста. Є певні люди, які готові йти, і тут не про вік, а про внутрішній стан. А є люди, яких ви можете скільки завгодно вчити, підготувати як супермена, але він не піде. Господь так зробив, що є в людини страх. У когось він більший, у когось менший. Це дуже багатогранне питання, щоб сказати, що всі мають піти. Але ось захищатися повинні всі", — продовжив Олексій Данілов.

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Нагадаємо, 28 жовтня повідомлялося, що в Раді розповіли, чи буде посилення призову під час загальної мобілізації. Член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський заявив, що планові мобілізаційні заходи відбуваються постійно, але підстав для їх посилення немає.