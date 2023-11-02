"Защищаться должны все": в СНБО ответили, придется ли всем мужчинам ехать на фронт (видео)

По словам секретаря СНБО, россияне поставили перед собой цель — уничтожение Украины и ее народа, поэтому гражданам необходимо подготовиться ко всем сценариям.

Related video

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане в любой момент могут отправиться на передовую. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net рассказал, придется ли всем мужчинам воевать.

По его словам, сейчас мы все живем в очень сложном мире, когда необходимо защищать себя, свою семью и страну. Украина имеет рядом с собой сумасшедшего соседа, поэтому необходимо быть готовыми к любым сценариям. В особенности к тому, что при нашей жизни произойдет фрагментация России.

"Когда кто-то из людей, которые сидят на диванах начинают рассказывать, что можно было избежать этой войны, можно было договариваться. Имейте в виду — это невозможно. Российская Федерация поставила себе за цель уничтожение нашего государства, уничтожения нашего населения и народа, потому что мы им мешаем. Мешаем как нация", — заявил Алексей Данилов.

Москва неоднократно желала захватить Украину и полностью "умножить на ноль", но ничего не получается, добавляет секретарь СНБО. Тянется это не с 1991 года, а с давних времен, когда запрещался украинский язык, запрещались обычаи и культура. Уже тогда они боялись украинцев.

Если вернуться к вопрому мобилизации, то она в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и ни на день не останавливалась, заявил Алексей Данилов. Что касается возрастного ценза, то представление о том, что в ВСУ все должны быть молодыми является искаженным. Когда бойцы пользуются новым оружием, которое в современной войне имеет основную роль, то возраст не имеет значения.

"Я буду неискренним, если скажу о том, что все должны пойти воевать. Убивать людей — очень сложная вещь, непростая. Есть определенные люди, которые готовы идти, и тут не про возраст, а про внутреннее состояние. А есть люди, которых вы можете сколько угодно учить, подготовить как супермена, но он не пойдет. Господь так сделал, что есть у человека страх. У кого-то он больше, у кого-то меньше. Это очень многогранный вопрос, чтобы сказать, что все должны пойти. Но вот защищаться должны все", — продолжил Алексей Данилов.

Смотреть с: 2:45

Напомним, 28 октября сообщалось, что в Раде рассказали, будет ли усиление призыва в ходе всеобщей мобилизации. Член оборонного комитета парламента Федор Вениславский заявил, что плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно, но оснований для их усиления нет.