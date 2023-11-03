Удар по терміналу "Нової пошти": кількість загиблих внаслідок атаки РФ на Харківщині зросла

На сьогодні в лікарні перебувають 7 постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 21 жовтня та "Нової пошти" в місті Коротичі у медичних закладах перебувають 7 пацієнтів.

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Кількість загиблих внаслідок удару російських загарбників по терміналу "Нової пошти" на Харківщині зросла до восьми. Про це у Telegram-каналі повідомила Харківська обласна військова адміністрація.

У лікарні сьогодні вранці помер 29-річний чоловік. Він був поранений 21 жовтня.

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Він перебував на лікуванні у реанімації після відповідного ракетного удару окупантів по терміналу.

"Приносимо співчуття рідним та близьким!" – йдеться у дописі.

На сьогодні в лікарні перебувають 7 постраждалих: 1 нейрохірургії та 6 у хірургії. Стан пацієнтів стабільний.

Обстріл Харкова 21 жовтня та "Нової пошти" в місті Коротичі

Обстріл околиць Харкова відбувся в ніч з 20 на 21 жовтня. З району Бєлгорода росіяни запустили ракету С-300. Вона влучила у склад "Нової пошти" в містечку Коротичі, розташованому за кілька кілометрів західніше обласного центру.

Внаслідок влучання російського снаряда було зруйновано будівлю складу — пробито дах, пошкоджено конструкції. Запалало всередині будівлі, також на стоянці спалахнули кілька вантажівок. Згодом виявили тіла шістьох загиблих українців, яким було від 21 до 31 року. 25 жовтня було відомо про 14 поранених, віком від 19 до 34 років.

Нагадаємо, стало відомо, що 25-річний чоловік помер внаслідок травм, які отримав після обстрілу "Нової пошти". Медики рятували його дев'ять днів, однак зранку 30 жовтня у пацієнта констатували смерть. Ще двоє працівників "Нової пошти", зі слів посадовців, у важкому стані перебувають у лікарні.