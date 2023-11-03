Діє підпілля: у РФ спалили авто директора підприємства з виготовлення боєголовки до ракет (фото)

Знищене авто належить генеральному директору підприємства "ГосНИИмаш", яке є провідним у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, розповіли в українській розвідці.

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У Нижньому Новгороді Російській Федерації спалили автомобіль генеральному директору підприємства "ГосНИИмаш", яке виготовляє боєголовки до ракет. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) у Telegram.

У ніч з 2 на 3 листопада у Нижньому Новгороді підпалили автомобіль Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152.

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"Спалене авто належало громадянину РФ Кузнєцову Ігорю Олександровичу, який обіймає посаду генерального директора акціонерного товариства "ГосНИИмаш", — йдеться у повідомленні.

В українській розвідці наголосили, що це підприємство є провідним у сфері розробки та виготовлення бойових частин для російських ракет, якими ворог атакує об'єкти в Україні. Тоді як причетним до знищення автомобіля росіянина є представник руху опору.

"Кожен причетний до воєнних злочинів, убивств українців та руйнувань інфраструктури нашої держави ніколи і ніде не зможе почуватись у безпеці", — додали в ГУР МОУ.

Нагадаємо, 23 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль зі співробітниками російської ФСБ. У ГУР заявили, що українське підпілля ліквідувало окупантів.

Того ж дня за повідомленням росЗМІ, у Ставрополі могли затримати кур'єра, який доставив нібито отруєні торт та віскі на ювілей одного з авіаційних училищ. Затриманим виявився українець, який родом з Мелітополя, проте протягом шести років проживає та працює в Хімках, що у Московській області.