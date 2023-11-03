"Будемо продовжувати": Зеленський назвав успіхи ЗСУ в боротьбі з РФ протягом осені (відео)

За словами українського президента, кожен кілометр просування на фронті відкриває нові оперативні можливості, зокрема й для ракет. Українські захисники завдали колосальних втрат противнику за короткий період.

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Українські військові готові не просто захищати країну від агресора, а й зробити все для того, щоб здобути перемогу в цій війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у щоденному відеозверненні до народу 3 листопада.

Цього разу глава держави зустрівся з воїнами артилерії, ракетних та інженерних військ, у їхнє професійне свято. Було вручено нагороди та висловлено подяку. За його словами, кожна зустріч із захисниками, учасниками бойових дій, пораненими бійцями лише підтверджує його слова про готовність іти вперед.

"Кожні 500 метрів, кожен кілометр, який проходять воїни, це нові оперативні можливості для України, зокрема для ракет. До слова, цієї осені в нас є хороші результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупантів. Ми будемо продовжувати цю роботу", — заявив Зеленський.

Окремо український президент наголосив, що чудово пам'ятає, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні вторгнення, у кого була яка позиція в цій війні. Хтось вірив у можливість ЗСУ вистояти, а хтось помилився і думав, що Росія зможе захопити Україну.

Тому глава держави звернувся до громадян України, які перебувають на окупованій території. Він переконаний, що ці села та міста зможуть знову стати вільними.

"Варто бути впевненим в Україні зараз — так само, як і тоді. Росія хотіла Київ — але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є і завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території — я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль", — заявив Зеленський.

Протягом дня президент також провів нараду, під час якої обговорювалися плани на наступний тиждень. Там пішла мова про кроки України до членства в Європейському Союзі. Щодня робиться все для того, щоб початок переговорів став ближчим. Часові рамки та політичні кроки чітко були обумовлені.

Нагадаємо, 3 листопада повідомлялося, що розрахунок Himars привітав із Днем ракетних військ і артилерії та застосував ракети ATACMS. В Україні щорічно 3 листопада відзначають професійне свято воїнів ракетних і артилерійських підрозділів, завдяки яким і вдається стримувати російську навалу.