Повітряні Сили збили три ракети "Іскандер" над Дніпропетровщиною та Полтавщиною (інфографіка)

За інформацією голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, уламки російської ракети пошкодили кілька житлових будинків. Є постраждалі, серед яких діти. Загинула жінка.

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Сьогодні увечері, 4 листопада, ЗС РФ атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К".

РФ атакувала Полтавську область, є жертви: деталі

За інформацією голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, уламки російської ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі.

"Відомо, що постраждали люди, серед них двоє дітей. На жаль, загинула одна жінка", — заявив очільник області.

За словами Проніна, на разі на місці трагедії працюють всі відповідні служби. Туди також виїхав й сам глава ОВА.

Росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт під Дніпром: що відомо

Дніпровський район опинився під ворожим ударом. Росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисака.

Тривога була оголошена о 17:17 і майже одразу Telegram-канали повідомили про про звуки вибухів.

За даними Лисака, попередньо жертв немає.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також написав, що російські військові "вгатили по обʼєкту інфраструктури".

"Стоїмо на порозі зими. Тож, ворог знову продовжує терор. Нелюди вже не знають, як ще сильніше тиснути на Україну та українців", — пояснив він.

Ворожі цілі знищили воїн з ПвК "Схід"

Пізніше голова Сергій Лиско заявив, що українські захисники збили три російські ракети над Дніпропетровською областю.

"ЗСУ збили над Дніпровським районом 3 ракети. Ворожі цілі приземлили оборонці з ПвК "Схід", — повідомив він.

Нагадаємо, раніше Hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляло, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі, вдалося вразити малий ракетний корабель, що будувався на суднобудівному заводі "Залив".