Воздушные Силы сбили три ракеты "Искандер" над Днепропетровской и Полтавской областями (инфографика)

По информации главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина, обломки российской ракеты повредили несколько жилых домов. Есть пострадавшие, среди которых дети. Погибла женщина.

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Сегодня вечером, 4 ноября, ВС РФ атаковал крылатыми и баллистическими ракетами Днепропетровскую и Полтавскую области. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил ВС Украины уничтожено три крылатые ракеты "Искандер-К".

РФ атаковала Полтавскую область, есть жертвы: детали

По информации председателя Полтавской ОГА Филиппа Пронина, обломки российской ракеты повредили несколько жилых домов в Миргородском районе.

"Известно, что пострадали люди, среди них двое детей. К сожалению, погибла одна женщина", — заявил глава области.

По словам Пронина, на данный момент на месте трагедии работают все соответствующие службы. Туда также выехал и сам глава ОГА.

Россияне обстреляли инфраструктурный объект под Днепром: что известно

Днепровский район оказался под вражеским ударом. Россияне ударили по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысака.

Тревога была объявлена в 17:17 и почти сразу Telegram-каналы сообщили о звуках взрывов.

По данным Лысака, предварительно жертв нет.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также написал, что российские военные "вколотили по объекту инфраструктуры".

"Стоим на пороге зимы. Поэтому, враг снова продолжает террор. Нелюди уже не знают, как еще сильнее давить на Украину и украинцев", — пояснил он.

Вражеские цели уничтожили воин из ПвК "Восток"

Позже глава Сергей Лыско заявил, что украинские защитники сбили три российские ракеты над Днепропетровской областью.

"ВСУ сбили над Днепровским районом 3 ракеты. Вражеские цели приземлили защитники из ПвК "Восток", — сообщил он.

Напомним, ранее Hromadske со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны сообщало, что во время ракетной атаки по оккупированной Керчи, удалось поразить малый ракетный корабль, который строился на судостроительном заводе "Залив".