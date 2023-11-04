Майже 400 млн за неякісні бронежилети і шоломи: Міноборони виграло суд проти постачальника

За інформацією Міноборони, партії, що надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування.

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Міністерство оборони виграло суд проти іноземного постачальника неякісних бронежилетів і шоломів. Про це інформує пресслужба українського оборонного відомства.

За словами Міноборони, загалом постачальник має повернути Україні приблизно 10 мільйонів євро, тобто майже 400 мільйонів гривень.

Неякісні шоломи та бронежилети для ЗСУ: що відомо

Як зазначили у пресслужбі відомства, на початку повномасштабного вторгнення Міноборони законтрактувало у постачальника бронежилети й шоломи для українських військових.

"Протягом весни та літа 2022 року постачальник передавав товар належної якості", — йдеться у повідомленні.

Однак, за інформацією Міноборони, партії, що надходили восени та взимку 2022 року, не проходили балістичні випробування.

Міністерство оборони не прийняло цей товар і вимагало повернути кошти та сплатити відповідний штраф. Однак, постачальник відмовився це робить.

Тоді юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду і виграла його.

Справа Міноборони: як співробітники відомства закупляли погані бронежилети

Нагадаємо, 1 лютого співробітники Служби безпеки України викрили колишнього начальника Департаменту державних закупівель і матеріальних ресурсів Міністерства оборони у розтраті 100 млн грн державних коштів.

Згодом Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нещодавно звільненого заступника Міноборони.

16 червня СБУ повідомили про підозру ексзаступнику та одному з його підлеглих, які незаконно привласнили з державного бюджету понад 1 млрд гривень.

Також 10 жовтня в пресслужбі ДБР повідомили, що два експосадовця з Міноборони України отримали ще одну підозру у справі закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Цього разу ідеться про розтрату 250 млн грн, які авансом сплатили постачальнику, не дослідивши, що ж саме придбали.