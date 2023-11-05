"Підтверджує наші найгірші сподівання": військовий експерт про ситуацію довкола Авдіївки

ЗС РФ готуються до міських боїв та боїв у промисловій зоні. Головне їхнє зараз завдання — прорив передових штурмових груп на коксохім для подальшого закріплення.

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Російське командування має жорсткий намір захопити Авдіївку попри попередні невдачі. Зараз в район міста перекидають ще додаткові підрозділи. Про це повідомив військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Командування російських окупаційних військ розгорнуло перекидання під Авдіївку 239-го ТП 90-ї ТД зі складу групи військ "Центр" зоною відповідальності якої, як ви пам'ятаєте, є Луганська область. Безпосередньо 239-й ТП розміщувався в районі Кремінної та діяв на Лиманському напрямі. Варто зазначити, що цей полк не укомплектований технікою згідно штату. У його складі 32 танки та 20 ББМ. Тобто навіть гірше за класичну вже для російських військ комплектацію в пропорції 1 танк – 1 ББМ", — пише Коваленко.

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Він зазначає, що попри те, що підрозділ недостатньо укомплектований, це не значить, що він не буде виконувати свою основну функію — "стрункими, парадними колонами, з динамічним захистом "чмоня" перти на українські рубежі, щоб їх прорвати і закріпити вцілілий десант на нових позиціях.

"На жаль, ця передислокація лише підтверджує найгірші побоювання, російське командування не зупиниться у питанні оточення Авдіївки. Вони загнали під Авдіївку 2-гу загальновійськову армію, женуть підрозділи 41-ї ЗВА, 55-а ОМСБр, починають гнати підрозділи 90-ї ТД. Концентрація сил та коштів у РВВ під Авдіївкою просто неймовірна", — пояснює військовий експерт.

Він зауважив, що цікавим є запит від російського командування боєприпасів під Авдіївку. З них артилерійська компонента 152-мм – всього 600 пострілів, а 122-мм понад 3,5 тисячі.

"З урахуванням інтенсивності бойових дій під Авдіївкою це дуже і дуже незначний запит, з чого так і хочеться запитати, а де ж 100 500 мільйонів північнокорейських снарядів? Можливо, це обумовлено тим, що командування ЗС РФ вимагало й кілька десятків тисяч хв 82 мм. Очевидно, що РОВ готуються до міських боїв та боїв у промисловій зоні. Головне їхнє зараз завдання навіть не просування до Степового, а прорив передових штурмових груп на коксохім для подальшого закріплення", — вважає Олександр Коваленко.

Він додав, що Авдіївка перетворюється для РОВ у чорну діру, в якій вони ще не бували, але на яку заслуговують.

Раніше повідомлялося, що стали відомі втрати ЗС РФ в Україні за жовтень. Тут не обійшлося без рекордів.

Нагадаємо, що пiд Авдіївкою склалася критична обстановка, і виникла реальна загроза втратити місто. Російська піхота закріпилися за залізницею, накопичується для розширення плацдарму та для атаки на Авдіївський коксохимічний завод — ключовий комплекс споруд, який контролює підступи до Авдіївки.