На Хмельниччині співробітники ТЦК витягували чоловіка з лікарняного ліжка, — соцмережі (відео)

Чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, але звернувся до медиків, щоб перевірили його ще раз.

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Працівники ТЦК та СП на Хмельниччині намагалися силою забрати чоловіка з лікарні до військкомату. Відповідне відео 5 листопада опубліковано Telegram-каналом "Труха".

Початку і завершення конфлікту на відео немає. На кадрах видно, як чоловік у цивільному перебуває в палаті в невідомому медичному закладі, а працівники ТЦК намагаються його вивести з приміщення. Чоловік чинить опір.

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Також у палаті присутній і інший чоловік, який все це фільмує на відео.

З розмови зрозуміло, що чоловік пройшов ВЛК і його признали придатним до військової служби. Сам мобілізований заявив, що має підвищений тиск і тому звернувся до лікарні, щоб пройти обстеження. На відео чоловік каже, що хоче пройти медичний огляд, бо під час ВЛК у Віньківцях йому "тільки печатки проставили".

Працівники ТЦК наголосили чоловікові, що йому меддопомога непотрібна.

Що кажуть у ТЦК

Фокус звернувся до пресслужби Хмельницького обласного ТЦК та СП з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася. Відповідь поки не отримано.

Нагадаємо, що в РФ поліція забрала до військкомату онкохворого студента. Студент розповів, що один із представників правоохоронних органів погрожував йому протоколом про хуліганство.

Раніше повідомлялося, що ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр вважає, що місцева влада нарівні з ТЦК та СП має відповідати за мобілізацію в Україні. Однак, за словами юристів, їм не вистачає для цього законних механізмів.