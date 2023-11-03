"За шкірку його і туди": в РФ поліція забрала до військкомату онкохворого студента (фото)

В Москві все частіше призовники отримують дзвінки з військкомату з погрозами. Працівники погрожують не лише чоловікам, а й їхнім дружинам.

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В столиці Росії поліцейські прийшли додому до студента Московського державного університету (МДУ) з онкологією — затримали його і насильно доправили до відділу внутрішніх справ Ясенєва, а згодом — до Черемушкинського військкомату. Про це повідомляє Телеграм-канал SOTAvision.

Студент розповів, що один з представників правоохоронних органів погрожував йому протоколом про хуліганство. А за його вказівкою інший співробітник взяв хлопця за руку та посадив у машину.

"За шкірку його і туди", — скомандував поліцейський.

Згодом хлопця відпустили з повісткою і скеруванням на медогляд.

У Москві студента МДУ з онкологією затримали та насильно відвезли до військкомату

"Я студент 5 курсу МДУ, соціологічний факультет. Діагнози та документи про хворобу додаю. Незважаючи на це, мене хочуть насильно доставити у військкомат, хоча сьогодні я маю бути у лікаря", — повідомив хлопець.

Як зазначили юристи одного з місцевих правозахисних проєктів, призовники почали отримувати дзвінки із погрозами

"Після того, як кільком чоловікам вручили повістки, їм зателефонували з військкомату і заявили, у разі неявки до військкомату їх "оголосять у розшук".

В Москві хлопця з онкологією насильно відвезли до військкомату і вручили повістку

"Не прийдеш — пошкодуєш", — сказали одному із призовників.

Як розповіли фахівці проєкту, працівники військкоматів погрожують навіть родичам призовників. Дружину одного з чоловіків залякували слідчим комітетом.

Тим часом у Білорусі внесли законодавчі зміни до низки законів про військовий обов'язок і військову службу. Там тепер оператори мобільного зв'язку зобов'язані будуть здійснювати смс-розсилки за списками військкоматів і КДБ, а також передавати протягом тижня відомості про абонентські номери.

Нагадаємо, під час мобілізації в Україні не вручають повістки для призову на строкову військову службу. Зокрема, чоловіки призового віку можуть отримати три види повісток. Фокус розбирався, що очікує на військовозобов'язаних у листопаді.