Складна інженерія: як працюють рухомі повітрозабірники на винищувачі F-15 (відео)

Для постійного охолодження двигунів інженери прибігли до рухомих повітрозабірників. Це відкриває завісу, наскільки складними виробами є винищувачі, пишуть журналісти.

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В Японії зняли на відео тренувальний політ винищувача F-15, під час нього були показані повітрозабірники, які рухаються у повітрі під час маневрів. Про це повідомляє The War Zone.

Візуально рухомі повітрозабірники виглядають дещо дивно, стверджують журналісти. Проте за цим стоїть справжнє технічне диво, яке виконує центральну функцію літака. Літак із серійним номером 12-9828 був знятий під час репетиції авіашоу Gifu. Захід відбудеться 12 листопада на аеродромі Gifu у місті Какаміґахара на півдні Японії.

Рух повітрозабірників зі змінною геометрією винищувача є ключовим параметром для підтримки рівномірного та оптимального потоку повітря у два турбовентиляторні двигуни Pratt & Whitney F100-PW-220E. Повітрозабірники спрямовані вперед зверху вниз, під час зміни куту корпусу, вони "кивають" під керуванням компʼютера, щоб отвір завжди був під правильним кутом. Особливо корисною ця система є на низьких швидкостях, тоді набір решіток всередині повітрозабірника допомагає сповільнити повітря аби воно не було турбулентним і дозвуковим в момент потрапляння в передню частину двигуна.

Схема, за якою повітря потрапляє в повітрозабірник й доходить до двигунів через рампи

"Повітрозабірники рухаються у відповідь на кут атаки. Хто б це не робив [на відео], він просто грається і рухається на належній швидкості, щоб змусити повітрозабірники змінювати кут. Ви можете почути, як повітрозабірники "клацають", коли ви пролітаєте через режим польоту. Вони рухаються трохи, але зазвичай повільно, якщо тільки ви не розвантажуєтесь сильно", — прокоментував відео колишній льотчик F-15 Повітряних сил США "Шарі".

Автор зазначає, що інженерія літака є надзвичайно складною, і цей момент на відео з повітрозабірників ще раз доводить, що значна частина рішень не помітна для звичайної людини.

Нагадаємо, 3 листопада в США заявили про підготовку до передачі 3 та 4 винищувачі F-15EX.

30 вересня винищувач F-15EX Eagle II здійснив перший політ у фінальній версії.