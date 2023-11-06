Армія оборони Ізраїлю ввела в бій проти терористів новітній БТР Eitan (фото)

Новітня бронемашина ЦАХАЛ є найбільшою і найважчою БТР у світі. Її вага сягає 35 тонн, а 800-сильний двигун дає змогу проходити без дозаправки до 1 000 км.

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Армія оборони Ізраїлю під час сухопутної операції в Секторі Газа проти бойовиків ХАМАС залучила новітній колісний бронетранспортер Eitan. Також ці БТР були помічені на півночі Ізраїлю, де вони брали участь у бойових діях проти бойовиків "Хезболли". Про це 5 листопада повідомили оглядачі Defence Express.

Автори матеріалу зазначають, що вперше Eitan був представлений ще у 2016 році, але в серію машина пішла тільки через шість років. При цьому ізраїльські зброярі під час вибору озброєння для БТР, а це фірмова 30-мм гармата компанії АТК, ретельно проаналізували досвід бойових дій в Україні.

Машину поставили на озброєння цього року. За словами представника Міноборони Ізраїлю Орена Гібера, Eitan відправили в 933-ю піхотну бригаду "Нахаль" 162-ї бронетанкової дивізії "Ха-Плада" Південного військового округу.

Також повідомляється, що новий БТР одразу було кинуто в бій у перший день теракту бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

"У перший день, коли бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль, ця машина брала участь у боях у Зікімі, де розташована ізраїльська навчальна військова база "Бахад 4", — пишуть оглядачі.

Кадри бойової роботи БТР Eitan. Джерело: Israel Defense Forces

Кадри бойової роботи БТР Eitan. Джерело: Israel Defense Forces

Коротко про новий БТР Eitan

Деякі військові експерти називають Eitan "ізраїльським гігантом". Ймовірно, це пов'язано з характеристиками машини, адже її вага сягає 35 тонн, довжина — 8 метрів, висота — близько 3 метрів, а діаметр коліс перевищує 1,5 метра. Так ізраїльські зброярі створили найбільший і найважчий БТР у світі.

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Eitan оснащений потужним дизельним двигуном потужністю 800 к.с., який легко розганяє машину до 90 км/год, при цьому запас ходу на рівні 1000 км.

БТР захищений вітчизняною системою захисту "Хец Дорбан" (Голка дикобраза) і баштою від компанії ІМІ. Крім основного озброєння, ізраїльський гігант оснащений 7,62-мм кулеметом, а також протитанковим комплексом "Спайк".

Нагадаємо, за даними каналу CNN Ізраїльські сухопутні війська взяли в кільце місто Газа, у такий спосіб ЦАХАЛ розпочав останній етап війни проти терористів угруповання ХАМАС.