Оригінальний універсал: у Німеччині запустять у серію ракетні системи Enforcer (фото)

Ракетний комплекс призначений для ураження широкого спектра цілей на дальностях, що перевищують можливості піхотної зброї, включно з легкоброньованими статичними та рухомими цілями, а також загрозами, які перебувають за укриттями.

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Німецькі зброярі готуються запустити в серію ракетну систему Enforcer. Цей переносний високоточний ракетний комплекс викликав великий резонанс в оборонній промисловості і має величезні перспективи — наразі Enforcer перебуває на завершальному етапі кваліфікації, а перше постачання до військ спеціального призначення Німеччини очікується 2024 року. Про це 6 листопада повідомили у Military Leak.

Роботи над створенням комплексу почалися після того, як німецькі сили спеціального призначення звернулися з проханням про розроблення такої мобільної ракетної установки. Після цього з компанією MBDA Missile Systems було укладено контракт на 3000 одиниць Enforcer для спецназу Бундесверу.

Що відомо про ракетну систему

Ракетний комплекс Enforcer представляє новий вимір легких одноразових боєприпасів для стрільби з плеча в радіусі 2 км, забезпечуючи підвищену дальність ураження цілей і поліпшені характеристики, як порівняти з важкими кулеметами й гранатометами.

"Enforcer може використовуватися для ураження широкого спектра цілей на дальностях, що перевищують можливості доступної наразі піхотної зброї, включно з легкоброньованими статичними та рухомими цілями, а також загрозами, які перебувають за укриттями", — ідеться в пресрелізі компанії-розробника.

Пускова установка Enforcer важить менше ніж 7 кг, а вся система, включно з прицілом і двома боєприпасами, — менше ніж 20 кг, що забезпечує її гнучкість і зручність застосування в зонах асиметричних конфліктів.

Компактні розміри й габарити роблять її дуже мобільною та ефективною, забезпечуючи піхоту точним і ефективним керованим снарядом. Відмінною особливістю ракетного комплексу Enforcer є наявність функції фіксації перед пуском (LOBL), що робить його виключно точним. Крім того, система має можливість повітряного вибуху, що робить її ефективною для ураження прихованих цілей.

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Наразі вивчаються нові сфери застосування ракетної системи, включно з протитанковою і протиповітряною обороною дуже малої дальності (V/SHORAD), що розширює можливості її використання. Адаптивність Enforcer проявляється в можливості оснащення його бойовою частиною тандемної форми, призначеної для ураження легких транспортних засобів. Крім того, MBDA активно розробляє протитанкову версію — Enforcer X. Існує також концепція повітряного пуску Enforcer, сумісного з пілотованими апаратами і БПЛА.

Водночас згідно з вимогою Бундесверу MBDA працює над новим варіантом ракети Enforcer з більшим калібром. Такий варіант може бути встановлений на баштовій системі Skyranger 30 бронемашини Boxer 8×8, з трьома осередками, кожен з яких несе по три ракети Enforcer.

Оглядачі зазначають, що ця розробка є значним кроком на шляху оснащення збройних сил Німеччини інноваційним, універсальним та ефективним боєприпасом.

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