"Не спостерігаються черги": військовий вказав на проблеми фіксованого терміну служби

За словами командира штурмового взводу 3-ї ОШБр, українці займаються своїми справами, тоді як війна їм вже нецікава, розповів військовий.

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Командир штурмового взводу Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України з позивним "Малий" заявив, що пропозиція встановити фіксований термін служби є палкою з двома кінцями. Про це він повідомив в інтерв'ю "ТСН.ua".

"Це палка з двома кінцями. Ніби й добре, що відвоював певний строк і можеш демобілізуватися. А з іншого боку, хто нас замінить? З тією кількістю добровольців, яка приходить на фронт, я сумніваюся, що хтось навіть зможе замінити нашу бригаду", — сказав боєць 3-ї ОШБр.

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Він зазначив, що наразі зникли черги до військкоматів, які були на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, батько бійця з позивним "Малий" намагався вступити до лав Збройних сил України протягом перший днів повномасштабної війни, проте його не взяли через рік. Тоді він казав, що шалені черги до військкоматів існували протягом декількох днів.

Зі слів "Малого", нині не спостерігаються черги до військкоматів, немає ажіотажу. Натомість люди вже забули, розуміння, що йде війна, відійшло на другий план. Українці займаються своїми справами, тоді як війна їм вже нецікава, додав військовий.

Нагадаємо, юрист Борис Хмелевський заявив, що невизначений термін військової служби створює більшість проблем, з якими зіткнувся процес мобілізації в Україні. З його слів, законом повинно бути визначено термін служби, по закінченню якого військові могли б демобілізуватися.

Раніше військовий та екскомандир батальйону "Айдар" Євген Дикий повідомив, що українським військовим, які воюють з перших днів війни, потрібно знайти заміну, аби не погіршити ситуацію на фронті. Крім цього, він вважає, що створення чітких термінів служби та закону про демобілізацію може підвищити бажання українців іти воювати.