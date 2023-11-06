"Не наблюдаются очереди": военный указал на проблемы фиксированного срока службы

По словам командира штурмового взвода 3-й ОШБр, украинцы занимаются своими делами, тогда как война им уже неинтересна, рассказал военный.

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Командир штурмового взвода Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый" заявил, что предложение установить фиксированный срок службы является палкой о двух концах. Об этом он сообщил в интервью "ТСН.ua".

"Это палка о двух концах. Вроде и хорошо, что отвоевал определенный срок и можешь демобилизоваться. А с другой стороны, кто нас заменит? С тем количеством добровольцев, которое приходит на фронт, я сомневаюсь, что кто-то даже сможет заменить нашу бригаду", — сказал боец 3-й ОШБр.

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Он отметил, что сейчас исчезли очереди в военкоматы, которые были в начале полномасштабного вторжения. В частности, отец бойца с позывным "Малый" пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины в течение первых дней полномасштабной войны, однако его не взяли через год. Тогда он говорил, что огромные очереди в военкоматы существовали в течение нескольких дней.

По словам "Малого", сейчас не наблюдаются очереди в военкоматы, нет ажиотажа. Зато люди уже забыли, понимание, что идет война, отошло на второй план. Украинцы занимаются своими делами, тогда как война им уже неинтересна, добавил военный.

Напомним, юрист Борис Хмелевский заявил, что неопределенный срок военной службы создает большинство проблем, с которыми столкнулся процесс мобилизации в Украине. По его словам, законом должен быть определен срок службы, по истечению которого военные могли бы демобилизоваться.

Ранее военный и экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий сообщил, что украинским военным, которые воюют с первых дней войны, нужно найти замену, чтобы не ухудшить ситуацию на фронте. Кроме этого, он считает, что создание четких сроков службы и закона о демобилизации может повысить желание украинцев идти воевать.