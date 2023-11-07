"Техніка не їде": ЗС РФ перед 3-ю хвилею штурму Авдіївки зіткнулися з проблемою (відео)

За словами голови міської військової адміністрації Віталія Барабаша, росіяни повністю готові знову спробувати взяти місто під свій контроль, проте погодні умови не дозволяють.

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Російські окупанти вже повністю підготувалися до "третьої хвилі" штурму Авдіївки на Донеччині, проте один нюанс не дає змоги їм цього зробити. Про це заявив голова міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі телемарафону 7 листопада.

За його словами, сумнівів у тому, що противник все ж спробує знову атакувати місто на Донбасі з метою взяти його під свій контроль, ні в кого не залишилося. Вони підготувалися, але очікують "сприятливих" умов.

"Третя хвиля однозначно буде. Ворог перегруповувався після другої хвилі невдалих штурмових дій, підтягував резерви як техніки, так і особового складу. Найімовірніше, вони вже готові до третьої хвилі, але погодні умови їм не дають застосовувати техніку. Майже тиждень падав рясний дощ, ґрунти дуже важкі і техніка не їде", — заявив Віталій Барабаш.

Окремо було зазначено, що коли противник стикається з провалами, він значно збільшує кількість обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії. Також фіксуються ракетні удари та скидання авіабомб.

Тільки вранці в період з 10:30 до 10:55 ЗС РФ застосували 12 керованих авіабомб. Під прицілом були виключно житлові квартали. У результаті, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що росіяни підтягнули резерви для нового штурму Авдіївки. За словами військового журналіста Юрія Бутусова, ситуація дуже складна, адже противник не полишає спроб взяти місто на Донбасі під свій контроль. Українські захисники, незважаючи на втому, продовжують оборону.