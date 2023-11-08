Посадки закидані тілами: ЗС РФ активно ведуть штурм Авдіївки, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, військові Російської Федерації на Бахмутському напрямку продовжують тиснути на Кліщіївку. Дещо відкинути окупантів вдалося поблизу Вербового на Запорізькому відтинку.

Related video

Російські окупанти продовжують атакувати Сили оборони України на всіх відтинках фронту. За ворогом зберігається тенденція до збереження ініціативи через перевагу в засобах артилерії та живій силі на ділянках проведення штурмових дій. Про це у звіті повідомили аналітики DeepState.

За їхньою інформацією, станом на кінець доби 7 листопада на Біломосковському, Сіверському та Білгородському відтинках — без змін.

ЗС РФ проводять штурмові дії на Сватівському відтинку, біля Лиману Першого, Синьківки та Орлянки.

"Бої тривають. Лінії бойового зіткнення біля Крохмального", — додають у повідомленні.

Лінії бойового зіткнення біля Крохмального

Ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Також у DeepState повідомили, що на Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують тиск на Кліщіївку, бої тривають.

Кліщіївка на DeepState

На Авдіївському відтинку, за даними аналітиків, військові РФ продовжують активно наступати на Авдіївку з усіх можливих ділянок.

"Штурмові дії ворога відбуваються відразу на Степове, Новокалинове, Уманське, Тоненьке, Сєверне та саму Авдіївку. Біля Водяного місцями вдалося відкинути ворога, а місцями довелося відійти", — зазначають у дописі.

Авдіївка на DeepState

Як повідомляє один із учасників боїв, північніше Водяного деякі посадки "просто закидані трупами" окупантів.

"Ворог не полишає спроб, щоб здійснити повний контроль над Мар'їнкою, але цілі не може досягнути через стійкість Сил Оборони", — наголошують аналітики.

Марʼїнка на DeepState

Ситуація на Запорізькому та Таврійському відтинках

Окрім того, у звіті повідомили, що ворог знову проводив штурмові дії з Приютного на Старомайорське та Левадне.

ЗС РФ вдалося дещо відкинути біля Вербового на Запорізькому відтинку.

"Тривають бої на зустрічних курсах біля Вербового та Новопрокопівки. Відбулася активізація ворога біля Марфополя", — зазначили аналітики DeepState.

Вербове на DeepState

На Таврійському відтинку тривають бої в Кринках. У звіті додають, що ситуація там залишається без змін.

Нагадаємо, що комбат ЗСУ назвав основні причини затягування війни. Так, за словами комбата третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитра Кухарчука, чимало українців розслабилися після визволення Київської області й не докладають належних зусиль для наближення перемоги.