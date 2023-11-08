Понад 500 окупантів: у ЗСУ назвали втрати ЗС РФ на основних напрямках фронту
За даними Сил оборони Таврійського напрямку, за останню добу російські окупанти завдали 18 авіаударів, провели 40 бойових зіткнень і здійснили 1042 артобстріли.
Протягом останньої доби українські військові провели успішну операцію на Таврійському напрямку, в результаті якої було нейтралізовано 505 озброєних противників. Крім того, одного бойовика було захоплено в полон. Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
Так, на Таврійському напрямку ЗС РФ завдали 18 авіаударів, провели 40 бойових зіткнень і здійснили 1042 артобстріли.
Крім того, у джерелі розповіли і про інші напрямки бойових дій:
- на Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області;
- на Мар'їнському напрямку ворог безуспішно штурмував у районі Мар'їнки Донецької області, де наші захисники відбили 17 атак;
- на Шахтарському напрямку росіяни вели штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області, але успіху не мали;
- на Запорізькому напрямку ворог наступальних дій не вів.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — пише пресслужба.
Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 1488 вогневих завдань. Втрати ворога становили 505 осіб, ще одного взяли в полон.
Українські воїни знищили 19 одиниць військової техніки, зокрема:
- 7 БММ;
- 1 артсистему;
- 2 ПТРК;
- 3 БПЛА;
- 5 автомобілів;
- 1 одиницю спецтехніки.
Нагадаємо, що в окупованому Криму було атаковано зенітно-ракетний підрозділ ЗС РФ. Унаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.
Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу "Самосуд" знищили танк "Прорив" ЗС РФ. Оператори дронів не дали йому навіть зробити постріл.