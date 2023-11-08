Армія КНР отримала наказ діяти агресивніше в Індо-Тихоокеанському регіоні, – офіцер США

На думку командувача Тихоокеанським флотом ВМС США адмирала Семюеля Папаро, китайська армія навмисно провокує Штати, щоб силою відстояти свої претензії на території.

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Китай навмисно створює напругу в Тихоокеанському регіоні, щоб сили США та союзники знаходились в незручних положеннях. Про це повідомляє Breaking Defense.

Командувач Тихоокеанським флотом ВМС США адмірал Семюель Папаро передбачає, що китайські ВМС отримали наказ діяти агресивніше в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Вони стають дедалі провокаційнішими, і це викликає глибоке занепокоєння. Іноді вони наражали на небезпеку себе, а також людей, які перебувають на суднах і літаках, з якими вони спілкувалися", — сказав адмірал Семюель Папаро.

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На уточнювальне питання, чи діяли китайські військові за власною ініціативою так агресивно адмірал відповів, що, на його думку, вони отримали такі накази. КНР висуває незаконні територіальні претензії в морі. На його думки Сі Цзіньпін хоче створити напружені та незручні ситуації, щоб зробити так, щоб силою можна було вибивати своє право на простір.

Папаро підкреслив, що американські військові так себе не поводять. Вони проявляються свій професіоналізм навіть під час знаходження китайських сил біля вод Аляски чи біля острова Гуам. Також командувач наголосив, що армія США ні на секунду не відвернулась від Індо-Тихоокеанського регіону попри війну в Україні та Ізраїлі.

Нагадаємо, 30 жовтня ЗМІ писали, що Китай вибудовує домінування в Індо-Тихоокеанському регіоні шляхом залякування та силою.

24 жовтня в Британії заявили, що в них недостатньо сил для присутності в Індо-Тихоокеанському регіоні.