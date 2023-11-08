Рада спростила отримання статусу учасника бойових дій: куди звертатися, список документів

Головні питання, що хвилюють військових в Україні: як отримати статус УБД за спрощеною процедурою, які документи підготувати та що робити у разі звільнення чи після поранення.

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Верховна Рада спростила отримання статусу учасника бойових дій, ухваливши в першому читанні два законопроєкти (№10062 і 9681) щодо автоматичного його надання. Свої голоси за це рішення віддали 278 депутатів, про що повідомив співавтор проєктів Олексій Гончаренко.

Законопроєкт сприятиме підвищенню рівня соцзахисту військовослужбовців та членів їхніх родин шляхом спрощення процедури оформлення статусу УБД під час дії воєнного стану, а також людей з інвалідністю внаслідок війни та членів сімей загиблих захисників, зокрема через удосконалення інформаційної взаємодії між держреєстрами.

Наступним кроком, за словами нардепа, буде створення спільного законопроєкту до другого читання, де розглянуть автоматичне надання статусу УБД, що значно спростить весь процес для військових.

Загальна інформація про отримання УБД - інфографіка

Хто може отримати УБД за законом

Право на отримання статусу учасника бойових дій мають чоловіки та жінки, що обороняли Україну від 24 лютого 2022 року, та військовослужбовці ТрО, але не лише вони. Існую повний перелік осіб, які мають право отримати статус учасника бойових дій.

військовослужбовці-резервісти,

військовозобов’язані та добровольці ЗСУ, ТрО, Нацгвардії, СБУ, зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби;

військовослужбовці військових прокуратур;

люди рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення АТО ДФС;

працівники поліції;

особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління держохорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби;

співробітники Служби судової охорони та інших військових формувань, які захищали Україну і брали участь в АТО.

Чи впливає на статус УБД кількість днів у боях?

Як зазначає адвокат Святослав Линдюк, раніше, до повномасштабного вторгнення, для отримання статусу УБД потрібно було перебувати безпосередньо на фронті не менше 30 днів (це стосувалося Луганської або Донецької областей). Від початку великої війни 20233 року цей термін для учасників бойових дій скасували. Тепер вимог щодо мінімальної кількості днів у боях немає.

Посвідчення учасника бойових дій

Як отримати УБД під час війни

Згідно з постановою Кабміну № 887 процедуру отримання статусу УБД спрощено. Наразі запроваджено форму довідки про безпосередню участь в обороні України.

Тепер, щоб отримати статус учасника бойових дій необхідно подати до міжвідомчої комісії, яку створило Міністерство у справах ветеранів, лише довідку про безпосередню участь в обороні України.

Яку інформацію містить довідка

звання,

прізвище,

ім’я, по батькові,

посада,

дата народження,

реквізити документа, що посвідчує особу,

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування),

номер контактного телефону,

адреса електронної пошти

До цього документу можна додати інші, що доводять факт виконання бойових завдань.

Військовослужбовець чи інша особа за довіреністю може подати рапорт на командира з проханням надати усі документи. Після цього військовий має надіслати їх до відповідної комісії.

Наразі отримати статус УБД у застосунку "Дія" неможливо. Нагадаємо, що автоматичне надання статусу УБД мають розглянути в ВР.

Як отримати статус УБД після поранення чи звільнення

Якщо військовослужбовець подає на УБД після поранення, він чи його довірена особа має звернутися до міжвідомчої комісії з довідкою про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), яку він отримав за фактом поранення.

У разі припинення служби людина має звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

Які документи потрібно подати у разі припинення служби

заява щодо розгляду питання отримання УБД;

згода на збір та обробку персональних даних;

засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України;

документ про присвоєння ідентифікаційного номера;

два кольорових матових фото 3х4.

Далі ТЦК надсилає запит до військової частини бійця, щоб скерувати до військкомату необхідні додаткові документи. Після оформлення пакета ТЦК скеровує їх на опрацювання Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Протягом 30 днів статус УБД має бути ухвалено.

Для чого потрібний статус УБД-2023

Статус учасника бойових дій в Україні надає право:

на безкоштовний проїзд у транспорті,

першочергове лікування,

знижку на комунальні послуги та квартплату,

важливий під час отримання виплат для військових та їхніх родин

Нагадаємо, що 9 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі, хто залучений до захисту України під час війни мають отримати доплати. Йдеться про військовослужбовців, рятувальників і правоохоронців.