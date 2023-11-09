"Покращать можливості ППО": в Іспанії почалося нове навчання ЗСУ на ЗРК Hawk (фото)

За даними Міноборони Іспанії, навчання покликані поліпшити можливості протиповітряної оборони України перед загрозою літаків, ракет або безпілотників.

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Наприкінці жовтня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявляв, що в Іспанії стартували навчання для нової групи українських військових, де вони освоюють навички застосування зенітно-ракетних комплексів Hawk. Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Згідно з повідомленням джерела, 74-й зенітно-артилерійський полк продовжує свою активну діяльність у сфері підготовки українських військовослужбовців. У межах нового курсу навчання, який проводять після заходів першої половини 2023 року, кілька десятків військових отримують навички використання та обслуговування зенітно-ракетних комплексів HAWK.

Міноборони Іспанії зазначає, що ці навчання покликані поліпшити можливості протиповітряної оборони України перед загрозою літаків, ракет або безпілотників.

Комплексна підготовка навчального модуля, що включає теоретичні та практичні заняття, здійснюється в Дос Ерманасі, а для формування команди інструкторів було відібрано висококваліфікований і досвідчений особовий склад полку, зазначає відомство.

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Нагадаємо, 31 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно посилити протиповітряну оборону, щоб потім економити ресурси. Він розповів, що ракета для системи ППО Patriot коштує 4,1 мільйона доларів, тоді як вартість ремонту одного пошкодженого енергоблоку становить 19,1 мільйона доларів.

26 жовтня в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що міністр оборони Великої Британії та Північної Ірландії Грант Шаппс заявив, що найближчими місяцями відбудеться поставка Україні систем протиповітряної оборони, яка є важливою для захисту цивільного населення від бомбардувань Російської Федерації. За його словами, загальна сума допомоги становитиме понад 100 мільйонів фунтів.