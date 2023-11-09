Загибель помічника Залужного: офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру (відео)

Слідством встановлено, що підозрюваний без відповідного дозволу отримав наступально-оборонні гранати, 6 з яких упакував у дерев'яний ящик та подарував його загиблому офіцеру.

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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру старшому помічнику заступника головнокомандувача ЗСУ, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову. Про це 9 листопада повідомила пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат "DM 51A2". Згодом він упакував 6 гранат у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю.

"Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці, під час обшуку, вилучили дві гранати, які зберігались у шафі його кабінету за місцем роботи,

За інформацією пресслужби ДБР, офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі триває досудове розслідування, працівники Бюро встановлюють усі факти та розглядають декілька версій трагедії.

За даними видання "Бабель", підозру отримав старший помічник заступника головнокомандувача ЗСУ Олег Тимченко.

Загибель Геннадія Частякова: що відомо

6 листопада стало відомо, що на Київщині у власному будинку від вибуху гранати у свій день народження загинув 39-річний Геннадій Частяков, помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Трагедія сталася в селі Чайка. Відомо, що внаслідок вибуху також постраждав його13-річний син. Він отримав тяжкі поранення та був госпіталізований. За словами дружини загиблого, вибух стався після відкриття одного з подарунків на день народження.

Загиблий Геннадій Частяков Фото: radiotrek.rv.ua

Невдовзі в ЗМІ повідомили, що постраждалий син отримав рвані рані обличчя. Окрім хлопчика, в будинку також перебувала донька загиблого, однак вона внаслідок вибуху не постраждала.

За інформацією журналістів, Геннадій Частяков приніс додому пляшку алкоголю та три німецькі гранати, які йому подарували. Також у поліції повідомляли, що вибух у будинку могло спричинити необережне поводження з боєприпасами.

Нагадаємо, 8 листопада в ДБР озвучили основну версію. Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян повідомила, що працівники Державного бюро розслідувань наразі розглядають нещасний випадок у результаті необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача Збройних сил України Геннадія Частякова.