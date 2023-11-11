"Занадто багато палестинців убито": риторика США змінюється не на користь Ізраїлю, — CNN

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, необхідно зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню шкоди жителям сектору Гази та надати їм максимальну допомогу.

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Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен змінив риторику щодо дій Ізраїлю в секторі Гази. Про це пише CNN 10 листопада.

Повідомляється, що американський дипломат висловив жаль у зв'язку з кількістю жертв серед мирних жителів сектору Гази. Він також закликав зробити все можливе, щоб запобігти заподіянню шкоди цивільним і надати їм усіляку допомогу.

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"Занадто багато палестинців було вбито. Занадто багато постраждали за останні тижні", — сказав Блінкен.

На думку авторів публікації, це був "тонкий, але помітний" зсув у висловлюваннях офіційних осіб США в бік ізраїльського уряду.

Як зазначають журналісти, раніше адміністрація президента США Джо Байдена активно демонструвала підтримку військової операції Ізраїлю, яку було розпочато у відповідь на терористичну атаку ХАМАС 7 жовтня.

У ЦАХАЛ зазначають, що бойовики ХАМАСу розташовуються в об'єктах цивільної інфраструктури. У військовому відомстві також підкреслили, що завдаватимуть ударів по терористах "там, де це необхідно".

Нагадаємо, 5 листопада міністр оборони Ірану, бригадний генерал Мохаммад Реза Аштіані пригрозив США "важким ударом", якщо війна в Секторі Гази не припиниться. За його словами, Вашингтон зобов'язаний встановити режим припинення вогню в анклаві.

Раніше, 1 листопада, ЗМІ повідомили, що чиновники США та Ізраїлю спільно напрацювали кілька варіантів завершення війни з терористами в Секторі Газа. Серед запропонованих варіантів — введення групи міжнародних миротворців або багатонаціональних сил.