ЗС РФ атакували Херсон: снаряд влучив в будинок депутата, — ЗМІ (фото, відео)

За інформацією журналістів, окупанти поцілили в будинок депутата обласної ради від "Європейської солідарності" Ігоря Йосипенка. Місцеві мешканці в приватному секторі нарахували щонайменше чотири вибухи.

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Вдень 11 листопада Збройні сили Російської Федерації завдали удару по центральній частині Херсона. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації в Telegram.

"Близько 15:20 російські війська вдарили по центральній частині Херсона", — йдеться у повідомленні.

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В ОВА розповіли, що російський снаряд влучив у багатоквартирний будинок, у результаті чого постраждали двоє людей. 29-річна жінка отримала поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості. Жінку госпіталізували до лікарні, де надали медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно. Також постраждав 53-річний чоловік — у нього контузія та травма ноги.

Видання "Мост: Херсон" з посиланням на депутата обласної ради від "Європейської солідарності" Ігоря Йосипенка, повідомило, що під обстрілами опинився його будинок.

"Його будинок у приватному секторі був обстріляний близько 15:00. Всього тоді пролунали чотири вибухи", — йдеться у повідомленні.

У ЗМІ розповіли, що через обстріли виникла пожежа в будинку, невідомо, чи є постраждалі.

Зазначимо, що на момент виходу публікації Ігор Йосипенко не коментував обстріли у своїх соціальних мережах.

Ігор Йосипенко: що відомо

Ігор Йосипенко — політичний та громадський діяч, меценат. У 2020 році його обрали до Херсонської обласної ради 8-го скликання від партії "Європейська солідарність". Крім цього, Йосипенко є засновником та головою БО "БФ "Українці переможуть".

Ігор Йосипенко

Нагадаємо, вночі 11 листопада російські військові атакували мирні міста України за допомогою безпілотників і ракет різних типів. Вибухи лунали в Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській та Одеській областях.

Вранці 11 листопада окупанти спрямували балістичну ракету на Київ. Ворожу ціль вдалося знищити на підльоті до столиці. У Повітряних силах заявили, що ворог міг використати балістичну ракету "Іскандер-М" чи зенітну керовану С-400.