У РФ помер мобілізований топчиновник, якого звинувачували у зґвалтуванні мігранта (фото)

Саву Михайлова, який нібито перебував на війні в Україні з жовтня 2022 року, екстрено доправили до госпіталю в Санкт-Петербурзі. Причину смерті не уточнюють.

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Заступник голови Держкомітету із зайнятості населення, відомий громадський діяч Якутії, учасник повномасштабного вторгнення Сава Михайлов, якого в січні цього року звинуватили у зґвалтуванні мігранта з Північної Кореї, раптово помер після важкої хвороби у Військово-медичній академії імені Кірова (Санкт-Петербург), повідомляється на сайті "Саха Парламент".

"Минулого року Михайлов став членом регіонального відділення партії КПРФ, був добровільно мобілізований і відправлений у зону проведення спеціальної військової операції. У жовтні цього року прибув на екстрене лікування до Санкт-Петербурга з передової...", — йдеться в публікації.

Сава Михайлов помер у Санкт-Петербурзі, куди приїхав на лікування з передової Фото: https://t.me/a_shtirlitz

Смерть окупанта підтвердив і український офіцер Анатолій "Штірліц" Штефан.

"Перший секретар Якутського міськкому КПРФ, член Бюро рескому КПРФ, заступник голови Держкомітету РР(Я) з питань праці та зайнятості "чмобік" Михайлов Сава. Ура, таварисчі (орфографію збережено — ред.)", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Штефан також повідомив про смерть ще одного високопоставленого військового. За його інформацією, командира батальйону, полковника Артема Корміліцина, якого півтора року вважали зниклим безвісти, визнано загиблим і поховано у вересні в місті Викса Нижньогородської області.

Полковника Артема Корміліцина визнано загиблим після того, як півтора року його вважали зниклим безвісти Фото: https://t.me/a_shtirlitz

Згідно з інформацією в соцмережах, він загинув 26 квітня 2022 року під Ізюмом в Харківській області.

Раніше Фокус писав, що внаслідок удару ЗСУ по командному пункту бригади ЧФ РФ у Севастополі начальник штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації Ян Суханов отримав важкі поранення, від яких помер.