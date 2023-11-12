Окупанти сфотографувалися на тлі знищеної техніки РФ та верифікували штабну машину (фото)

Р-149БМР "Кушетка-Б" зберігає текстову та відеоінформацію, відображає дані на спеціальній електронній мапі, а також дозволяє вплинути на оперативність роботи.

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Російські окупанти зробили фото на тлі власної знищеної техніки та допомогли верифікувати штабну машину. Військовий оглядач Олександр Коваленко, аналітик військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", повідомив подробиці у Telegram-каналі.

Він припустив, що загарбники не здогадувалися щодо результатів своїх дій. З його слів, позаду них виявилася уражена доволі рідкісна техніка – російська командно-штабна машина оперативно-тактичної ланки Р-149БМР "Кушетка-Б".

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"Цікаво, коли Шойгу грохнуть, вони теж позуватимуть на його тлі, мовляв, це ж Залужний!" – йдеться у дописі.

Аналітик подякував російським окупантам за можливість верифікувати втрати техніки російського окупаційного контингенту. Це надає змогу розробляти плани щодо знищення ворожих бойових машин та отримувати чітку інформацію щодо втрат ворога.

Р-149БМР "Кушетка-Б" Фото: Telegram Олександра Коваленка

Характеристика Р-149БМР "Кушетка-Б"

Р-149БМР "Кушетка-Б" – російська командно-штабна машина оперативно-тактичної ланки. Техніка забезпечує моніторинг ситуації у зоні бойових дій. Відповідне обладнання надає змогу здійснювати конфіденційність передачі інформації та даних. В Р-149БМР є персональні комп'ютери, здатні взаємодіяти з апаратурою зв'язку та навігації.

Функціонал зберігає текстову та відеоінформацію, а також має можливість на спеціальній електронній мапі відображати дані. Завдяки цьому користувач здатний отримувати всю необхідну інформацію та оперативно ухвалювати відповідні рішення. Р-149БМР завдяки своєму технічному оснащенню входить до складу автоматизованої системи управління військами, при цьому значно збільшуючи оперативність роботи.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в районі Авдіївки ЗСУ знищили рідкісну російську САУ "Метеорит". В успішній операції брала участь 47 окрема механізована бригада "Маґура".