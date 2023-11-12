"Діти почекають": в Ужгороді співробітники ТЦК забрали водія автобуса, який віз дітей із Вінниці

В Ужгороді співробітники ТЦК посеред ночі забрали водія, який привіз дітей із Вінниці на спортивні змагання. Чоловіка після комісії направили в Чернігів. Діти не могли повернутися додому.

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В Ужгороді співробітники ТЦК насильно забрали водія автобуса, який привіз дитячу збірну з Вінниці на спортивні змагання з тхеквондо. Про це повідомив журналіст Віталій Павловський у себе в Facebook.

За словами журналіста, водій заночував у хостелі "Монада", куди приблизно о 1:30 ночі увірвалися співробітники ТЦК з поліцейськими та насильно забрали його разом із іншими чоловіками до військкомату. Чоловік спробував пояснити, що є єдиним водієм для дитячої групи спортсменів, проте співробітники ТЦК не прийняли його слова до відома.

У військкоматі в чоловіка відібрали телефон і не дали зв'язатися з рідними та тренерами. Після військово-лікарської комісії його одразу направили до навчального центру в Чернігові.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов узяв ситуацію під контроль. Чиновник обіцяв вирішити питання безпеки та транспортування дітей. Пізніше Павловський повідомив, що перевізник підготував іншого водія для повернення спортсменів додому. Але оскільки ключі від автобуса залишилися у військкоматі, а жоден із місцевих водіїв не наважився туди піти, рятувати дітей довелося дівчині Юліані з Маріуполя, яка мешкає в Ужгороді.

"Кульмінація всієї цієї неприємної історії, де люди з владою стають авторитарними, де порушення законів і Конституції України стає нормою, де діти можуть стати заручниками "а в нас команда", і між варіантом, де після нічного спільного рейду в готелі, насильницького проходження комісії та отримання військового квитка, одразу відправляють на навчання, замість дати повістку на відправку з відтермінуванням 3-5 днів, обирають перший. А як же діти? Діти почекають, тих, хто ухиляється, потрібно карати в такий спосіб!!!" — обурився журналіст.

Фокус раніше писав, що в центрі Львова співробітники ТЦУ насильно заштовхували в автобус чоловіка. Місцеві жителі зняли те, що відбувається, на відео.

Адвокат Микола Максимов розповів Фокусу, як правильно реагувати на викрадення людини посеред вулиці. За його словами, спроби перешкоджання військовим можуть обернутися відповідальністю за напад.