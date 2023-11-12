"Дети подождут": в Ужгороде сотрудники ТЦК забрали водителя автобуса, который вез детей из Винницы

В Ужгороде сотрудники ТЦК посреди ночи забрали водителя, который привез детей из Винницы на спортивные соревнования. Мужчину после комиссии направили в Чернигов. Дети не могли вернуться домой.

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В Ужгороде сотрудники ТЦК насильно забрали водителя автобуса, который привез детскую сборную из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо. Об этом сообщил журналист Виталий Павловский у себя в Facebook.

По словам журналиста, водитель заночевал в хостеле "Монада", куда около 1:30 ночи ворвались сотрудники ТЦК с полицейскими и насильно забрали его вместе с другими мужчинами в военкомат. Мужчина попытался объяснить, что является единственным водителем для детской группы спортсменов, однако сотрудники ТЦК не приняли его слова к сведению.

В военкомате у мужчины отобрали телефон и не дали связаться с родными и тренерами. После военно-врачебной комиссии его сразу направили в учебный центр в Чернигове.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял ситуацию под контроль. Чиновник обещал решить вопросы безопасности и транспортировки детей. Позже Павловский сообщил, что перевозчик подготовил другого водителя для возвращения спортсменов домой. Но так как ключи от автобуса остались в военкомате, а ни один из местных водителей не решился туда пойти, спасать детей пришлось девушки Юлиане из Мариуполя, проживающей в Ужгороде.

"Кульминация всей этой неприятной истории, где люди с властью становятся авторитарными, где нарушение законов и Конституции Украины становится нормой, где дети могут стать заложниками "а у нас команда", и между вариантом, где после ночного совместного рейда в отеле, насильственного прохождения комиссии и получение военного билета, сразу отправляют на учебку, вместо дать повестку на отправку с отсрочкой 3-5 дней, выбирают первый. А как же дети? Дети подождут, уклоняющихся нужно наказывать таким образом..!", — возмутился журналист.

Фокус ранее писал, что в центре Львова сотрудники ТЦУ насильно заталкивали в автобус мужчину. Местные жители сняли происходящее на видео.

Адвокат Николай Максимов рассказал Фокусу, как правильно реагировать на похищение человека посреди улицы. По его словам, попытки препятствования военным могут обернуться ответственностью за нападение.