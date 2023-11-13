"Варитимуть жабу повільно": як у РФ будуть створювати "скрєпний" інтернет, — експерт (відео)

Російська влада не буде повністю відрізати росіян від зовнішнього контенту, заявив експерт Тарас Завгородній. З його слів, Кремль навчився на досвіді рейду Пригожина, що небезпечні люди зі зброєю, а не з "вподобайками".

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У РФ досить складно відрізати населення від доступу до інтернету, оскільки Кремль не має таких ресурсів, як мав Китай, коли вводив цифрову цензуру. Але обмеження будуть вводити і робитимуть це повільно. Крім того, деякі ресурси не закриватимуть, а будуть активно використовувати. Про те, як в Росії будуть створювати "суверенний" інтернет, розповів експерт Національної антикризової групи Тарас Загородній у інтерв'ю порталу Freedom.

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Зі слів Завгороднього, у Росії Інтернет будувався "як відкрита мережа", тоді як у Китаї він від початку був закритою системою. Відтворення такого ж блокування, яке існує в КНР, — "трудомісткий" процес. Тому, на думку експерта, Кремль діятиме повільно — поступово буде обрізати доступ населення до зовнішніх ресурсів. Подібну тактику він порівняв з "варінням жаби": коли поступово "підіймають градус у котлі", тоді жертва цього зовсім не помічає.

Влада РФ буде намагатись встановити контроль за дописами у соцмережах, щоб створити для власного населення спеціальну інформаційну картину подій в Україні: "Цей контроль над соціальними мережами вони в принципі реалізовували для того, щоб там нічого не з'являлося те, що вони вважають екстремізмом, обговореннями, невдоволеннями", — сказав експерт. Разом з тим Інтернет використають "як віддушину для розважального контенту", який потрібен населенню поруч з "церквою та скрєпами".

Водночас Youtube у РФ не вимикатимуть, впевнений співрозмовник журналістів. Одна з причин — його велика масовість. Російська влада буде його ще активніше використовувати, щоб поширювати у світі меседжі, потрібні Кремлю.

Також експерт відзначив, що російська влада зробила висновки з заколоту власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Дії заколотників показали, що потрібно більше боятись реальних людей зі зброєю, а не репости чи вподобайки: "рейд показав, що він почався зовсім не перепостів у мережі", — сказав він.

Війна РФ — деталі діяльності росЗМІ

Зазначимо, вдень 13 листопада росЗМІ поширили інформацію про втечу ЗС РФ з лівобережжя Херсонщини. При цьому називали цю втечу "перегрупуванням". За кілька хвилин допис, у якому посилались на заяву Міноборони Росії, скасували. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що він нічого не може сказати з цього приводу і не коментує повідомлень від військових.

Між тим у Центрі національного спротиву України наголосили, що місцеві жителі дійсно не підтверджують відступ російських підрозділів з лівого берега Дніпра. Відомство назвало допис росЗМІ пропагандистською кампанією, спрямованою на Сили оборони.

Нагадуємо, 24 жовтня стало відомо про черговий прояв цензури у росЗМІ: Кремль заборонив російським журналістам розповідати про злочини військових ЗС РФ. 13 листопада військкори РФ заявили про прорив української ДРГ на території Бєлгородської області. Вказували, що прорив здійснили за допомогою вантажівки, на якій намалювали російську свастику.