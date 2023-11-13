Із хостелу — до учебки: у Закарпатському ТЦК роз'яснили затримання водія автобуса

За даними воєнкомів, чоловік не мав законних підстав для відстрочки від мобілізації та безпідставно ухилявся від проходження військової служби.

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Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував випадок примусової мобілізації водія в Ужгороді, який доставив дітей із Вінниці на спортивні змагання. Відповідне повідомлення в понеділок, 13 листопада, опубліковано пресслужбою обласного ТЦК.

У центрі заявили, що у чоловіка не було законних підстав для відстрочки від мобілізації, і він уникав військової служби.

"Під час заходів з перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації, було виявлено громадянина, який не надав інформації щодо перебування на військовому обліку", — йдеться в повідомленні.

За даними центру комплектації, представники Національної поліції доставили водія до Ужгородського РТЦК і СП для уточнення військово-облікових даних. Під час перевірки стало відомо, що в нього немає законних підстав для відстрочки за мобілізацією, які передбачені 23-ю статтею Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У ТЦК зазначили, що чоловік безпідставно уникає військової служби у Збройних силах України.

В Ужгороді співробітники ТЦК забрали водія автобуса, який віз дітей із Вінниці

12 листопада стало відомо, що в Ужгороді співробітники ТЦК затримали водія, який доставив дітей із Вінниці на змагання з тхеквондо. Затримання відбулося в хостелі "Монада" близько 1:30 ночі. Чоловіка, який був єдиним водієм для дитячої групи, забрали разом з іншими чоловіками до військкомату. У ТЦК у нього відібрали телефон, не дозволивши зв'язатися з рідними і тренерами, і направили його до навчального центру в Чернігові після військово-лікарської комісії.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов пообіцяв вирішити питання безпеки та транспортування дітей. Перевізник підготував іншого водія для повернення спортсменів додому. Однак, оскільки ключі від автобуса залишилися у військкоматі, і жоден із місцевих водіїв не погодився вирушити туди, порятунок дітей довелося доручити Юліані з Маріуполя, яка проживає в Ужгороді.

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"Катають" у мікроавтобусах і б'ють людей. Кого зі співробітників ТЦК покарали за злочини

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явилося відео бійки у Львові між співробітниками ТЦК і цивільним чоловіком. На кадрах видно, як військові затягують чоловіка в мікроавтобус, водночас свідки намагаються марно допомогти йому. У Львівському обласному ТЦК заявили, що за цим випадком проводять службову перевірку.