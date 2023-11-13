Из хостела — в учебку: в Закарпатском ТЦК разъяснили задержание водителя автобуса

По данным военкомов, мужчина не имел законных оснований для отсрочки от мобилизации и безосновательно уклонялся от прохождения воинской службы.

Related video

Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал случай принудительной мобилизации водителя в Ужгороде, который доставил детей из Винницы на спортивные соревнования. Соответствующее сообщение в понедельник, 13 ноября, опубликовано пресс-службой областного ТЦК.

В центре заявили, что у мужчины отсутствовали законные основания для отсрочки от мобилизации, и он избегал военной службы.

"Во время мероприятий по проверке соблюдения правил воинского учета и выявления граждан, уклоняющихся от мобилизации было выявлено гражданина, который не предоставил информации о пребывании на воинском учете", — сказано в сообщении.

По данным центра комплектации, представители Национальной полиции доставили водителя в Ужгородский РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. При проверке стало известно, что у него нет законных оснований для отсрочки по мобилизации, которые предусмотрены 23-й статьей Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В ТЦК отметили, что мужчина безосновательно избегает воинской службы в Вооруженных силах Украины.

В Ужгороде сотрудники ТЦК забрали водителя автобуса, который вез детей из Винницы

12 ноября стало известно, что в Ужгороде сотрудники ТЦК задержали водителя, доставившего детей из Винницы на соревнования по тхэквондо. Задержание произошло в хостеле "Монада" около 1:30 ночи. Мужчину, который являлся единственным водителем для детской группы, забрали вместе с другими мужчинами в военкомат. В ТЦК у него отобрали телефон, не позволив связаться с родными и тренерами, и направил его в учебный центр в Чернигове после военно-врачебной комиссии.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов пообещал решить вопросы безопасности и транспортировки детей. Перевозчик подготовил другого водителя для возвращения спортсменов домой. Однако, поскольку ключи от автобуса остались в военкомате, и ни один из местных водителей не согласился отправиться туда, спасение детей пришлось поручить Юлиане из Мариуполя, проживающей в Ужгороде.

Важно

"Катают" в микроавтобусах и избивают людей. Кого из сотрудников ТЦК наказали за преступления

Напомним, недавно в сети появилось видео потасовки во Львове между сотрудниками ТЦК и гражданским мужчиной. На кадрах видно, как военные затягивают мужчину в микроавтобус, при этом свидетели пытаются безуспешно помочь ему. Во Львовском областном ТЦК заявили, что по этому случаю проводится служебная проверка.