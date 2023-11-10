"Катают" в микроавтобусах и избивают людей. Кого из сотрудников ТЦК наказали за преступления

Встреча с военкомами нередко заканчивается конфликтами. Мужчин часто увозят в центры комплектования, принудительно удерживают и избивают. Фокус разбирался, кто из совершивших преступления был наказан.

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Львовские военкомы отличились, повторив тактику одесских коллег. Воспользовавшись численным преимуществом, мужчины в военной форме затолкали в микроавтобус гражданского. Очевидцы безуспешно пытались помешать им и снимали происходящее на видео.

Инцидент произошел около полуночи на улице Богдана Хмельницкого. Задержанный сопротивлялся, его защищали несколько женщин и кричали о похищении человека, пишет издание Zaxid.net.

Один из военкомов заметил, что девушка ведет съемку и хотел ей помешать. Другие заблокировали бус своим авто, но все же вынуждены были отъехать в сторону. Все завершилось тем, что мужчину увезли в неизвестном направлении. Журналисты отмечают, что речь идет о 35-летнем львовянине с боевым опытом.

Во Львове это уже не первое жесткое задержание сотрудниками ТЦК. В сентябре этого года они применили силу против гражданского, стоявшего на остановке. Попавшему в конфликт повезло: жители ближайшего дома кричали из окон, чтобы его отпустили и хотели вызвать полицию. В итоге мужчина вырвался и убежал.

Львовский областной ТЦК каждый раз называл такие ситуации "конфликтом с гражданскими" и дежурно обещал проверить обстоятельства инцидента.

Увозят в бусах и бьют людей. Кого из сотрудников ТЦК наказали?

Фокус не раз писал о незаконном применении силы военкомами. Один из ярчайших примеров их преступлений — избиение и пытки харьковчанина в ТЦК города Самбор Львовской области. Мужчину держали в помещении военкомата шесть дней, военнослужащий-водитель избивал его и угрожал оружием. Видео издевательств попало в соцсети.

Следствие установило, что потерпевшего удерживали в помещении военкомата, морили голодом, избивали и требовали добровольного прохождения медкомиссии.

Военкомам хотели сообщить о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Госбюро расследований в итоге открыло производство лишь по факту нарушения уставных правил и взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Спустя несколько дней подозреваемым присуждают круглосуточный домашний арест. Это обеспечительная мера наказания на время судебного разбирательства, говорит Фокусу адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов.

"Домашний арест выносится до приговора суда, чтобы обвиняемый не влиял на свидетелей и потерпевших. Военкомы могут легко это сделать и не важно, где они сидят — дома или в СИЗО", — рассказал юрист.

Заталкивания мужчин в микроавтобусы — это фактически похищения людей. До 90% таких эпизодов заканчиваются внутренними разбирательствами или так называемыми служебными расследованиями в ТЦК, добавил он.

"Пока есть интерес к делу, проверки идут. Провинившихся военкомов могут понизить в звании или максимум на фронт отправить. Более серьезных наказаний они избегают", — замечает Максимов.

План выполнили, а дальше — вопросы к командирам ВСУ

Многократные "конфликты с гражданскими" в Одессе остались нерасследованными. В разных районах города сотрудники ТЦК часто принудительно сажали мужчин в микроавтобусы. Представители ТЦК в Одесской области говорили, что якобы увозят только тех, кто не предоставил личные данные для вручения повестки.

Все эти случаи происходят потому, что сотрудникам ТЦК поставили задачу набирать людей для защиты Украины. Но по каким инструкциям они вправе действовать, законодательство не установило, объяснил Фокусу адвокат в сфере военного права Евгений Зурнаджи.

Военкомов наделили правом на задержание, но только вместе с полицией и при явном правонарушении.

"Задачу ездить на бусах по городу им дает начальник ТЦК, поэтому о каких наказаниях можно говорить? ТЦК получает приказ, а стиль выполнения задачи таким образом [затягиванием в микроавтобусы и избиениями] определяет начальник группы. Через два дня после рейдов выясняется, что человека из Львова перевезли в Житомир или Ровно на распределение по частям", — сказал юрист.

По мнению адвоката, проблема заключается и в планах по сбору людей, которые ставят военкомам. Из-за этого вопрос качества мобилизованных полностью отпадает.

"Говорят так: нужно 100 человек в месяц, иначе выпишем выговор или срежем премию. Людей набрали, передали по акту и далее ответственность с ТЦК снимается. В военных частях потом разбираются, кого же им прислали. Наличие заболеваний, полная непригодность военкомов не волнует, это пусть военные решают", — комментирует Зурнаджи.

Напомним, в Житомире произошла драка между гражданским и мобилизованным военнослужащим из Житомирского ОТЦК. Инцидент произошел вечером возле магазина.

Фокус ранее писал о продлении военного положения и мобилизации в Украине до 14 февраля 2024 года. Это уже девятое продление военного положения за все время большой войны с Россией.