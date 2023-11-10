"Неприемлемая ситуация": в ТЦК отреагировали на драку между мужчиной и военным (видео)

В органе военного управления рассказали, что мобилизованный, который сейчас служит в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения.

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Житомирский областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) всячески способствовать расследованию драки в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе местного ТЦК и СП.

"Драка, которая произошла в Житомире между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ОМТЦК — неприемлемая ситуация, которую сейчас активно раздувает агрессор", — заявили в сообщении.

Реакция ТЦК на драку в Житомире

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что мобилизованный, который сейчас служит в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШВ и получил ранения.

"Житомирский областной ТЦК и СП всячески способствовать расследованию этого досадного инцидента", — отметили в ТЦК и СП.

Избиение военкома в Житомире: что известно

Напомним, в Житомире 8 ноября в милицию с заявлением об избиении обратился работник ТЦК и СП и заявил об избиении неизвестным мужчиной.

Как рассказала пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в области Виктория Дубовик, инцидент произошел вечером возле магазина на улице Гоголевской, 4.

Как отметила Дубовик, работник ТЦК и СП вместе с коллегами находились там по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся.

Личность нападавшего установили. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Вечером 9 ноября, в сети обнародовали большой фрагмент видео, на котором видно, что работники военкомата тоже применяли силу к "нападающему".

В кадре нет начала конфликта. Видео снято с камеры наблюдения на крыше заведения, а начало события скрывает козырек.

Напомним, что адвокат Руслан Ткаченко рассказал, имеют ли право работники ТЦК вручать повестки на частной территории.

Ранее сообщалось, что на Хмельнитчине мужчина вплавь пытался убежать от военкоматов. Выходка мужчины рассмешила представителей военкомата.