"Неприйнятна ситуація": в ТЦК відреагували на бійку між чоловіком та військовим (відео)

В органі військового управління розповіли, що мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП, раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.

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Житомирський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) всіляко сприятиме розслідуванню бійки у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем. Про це повідомили в пресслужбі місцевого ТЦК та СП.

"Бійка, яка сталася у Житомирі між цивільним та мобілізованим військовослужбовцем Житомирського ОМТЦК — неприйнятна ситуація, яку зараз активно роздмухує агресор", — заявили у повідомленні.

Реакція ТЦК на бійку в Житомирі

Окрім того, в пресслужбі розповіли, що мобілізований, який зараз служить в роті охорони Житомирського об'єднаного міського ТЦ та СП, раніше захищав Україну на передових позиціях в складі 95-ї окремої бригади ДШВ та отримав поранення.

"Житомирський обласний ТЦК та СП всіляко сприятиме розслідуванню цього прикрого інциденту", — наголосили в ТЦК та СП.

Побиття військкома в Житомирі: що відомо

Нагадаємо, у Житомирі 8 листопада до правоохоронців із заявою про побиття звернувся працівник ТЦК та СП і заявив про побиття невідомим чоловіком.

Як розповіла речниця Головного управління Національної поліції в області Вікторія Дубовик, інцидент стався ввечері біля магазину на вулиці Гоголівській, 4.

Як зазначила Дубовик, працівник ТЦК та СП разом із колегами перебували там у службових справах. За його словами, на нього напав невідомий чоловік, завдав йому тілесних ушкоджень і з місця події втік.

Особу нападника встановили. Зараз його розшукують правоохоронці.

Ввечері 9 листопада, в мережі оприлюднили великий фрагмент відео, на якому видно, що працівники військкомату теж застосовували силу до "нападника".

В кадрі немає початку конфлікту. Відео зафільмоване з камери спостереження на даху закладу, а початок події приховує козирьок.

Нагадаємо, що адвокат Руслан Ткаченко розповів, чи мають право працівники ТЦК вручати повістки на приватній території.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині чоловік вплав намагався втекти від військкомів. Витівка чоловіка розсмішила представників військкомату.