Вже на фронті: армія РФ засвітила китайські всюдиходи Desertcross-1000-3 (відео )

Окупанти придбали 1590 багі. В одну машину може поміститись до 9 військових. Аналітики зафіксували їх в Силах спецоперацій РФ.

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Російські сили спеціального призначення показали на фронті китайські всюдиходи Desertcross-1000-3. Про це повідомляє аналітик The Dead District в X (раніше Твіттер).

Кореспондентка РФ показала, як виглядає китайський багі. На одну машину може поміститись до 9 військових. Усього армія РФ придбала 1590 машин. В грудні окупаційні війська мають отримати 500 Desertcross-1000-3 і ще 1090 в першому кварталі 2024 року. Для РФ машини отримали мʼякий салон, обігрівачі та посилений бампер.

Виробляє Desertcross-1000-3 компанія Shandong Odes Industry. Основне призначення багі: розвідка, патрулювання та рейди. Також їх можна використовувати для евакуації чи пошукових операцій.

Основні характеристики Desertcross-1000-3

Маса всюдихода складає 1600 кг, а вантажність складає 550 кг. При цьому двигун має потужність всього 87 кінських сил. Цього достатньо, щоб розвивати швидкість до 80 кг/год, запас ходу складає 250 км.

Характеристики Desertcross-1000-3

Нагадаємо, 13 листопада ЗМІ писали, що Китай та Пакистан проводять найбільші навчання Sea Guardian.

Також повідомлялось, що ЗС РФ отримали партію модернізованих БМП-3.