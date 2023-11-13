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"Просив на колінах довезти дітей": нові деталі мобілізації водія в Ужгороді

Автобус, Ужгород, Закарпаття, мобілізація водія автобуса, війна в Україні, фото
Фото: Соцмережi | Водій автобуса просив співробітників ТЦК про можливість доставити дітей додому

За словами мобілізованого водія автобуса, він тричі звертався до співробітника ТЦК із проханням дати йому повістку до Вінниці, оскільки вранці йому потрібно було доставити дітей на сніданок і на змагання. Однак його прохання було проігноровано.

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В Ужгороді співробітники поліції і ТЦК посеред ночі прибули в місцевий готель і забрали до військкомату всіх чоловіків, включно з водієм автобуса, який привіз дітей на змагання з тхеквондо з Вінниці. Подробицями інциденту поділився журналіст і батько одного з дітей Віталій Павловський у коментарі ТСН.ua 13 листопада.

За словами Віталія, приблизно о першій годині ночі в готель приїхали 50 співробітників поліції і військкомату з метою забрати всіх постояльців чоловічої статі в ТЦК. Журналіст зазначає, що багато хто не погоджувався і вважав такі дії незаконними. За його даними, у чоловіків відбирали мобільні телефони, проти деяких застосовували силу.

Віталій зазначає, що чоловік, який привіз дітей на змагання, звернувся до співробітників ТЦК і поліції, намагаючись донести до них, що він є єдиним водієм для групи неповнолітніх з іншого міста.

За слова журналіста, слова водія не мали жодного ефекту, тож тренеру та дітям довелося шукати приватних перевізників, щоб дістатися з готелю на змагання.

"Ми розуміємо, що йде війна, що є втрати, не всі мобілізовані і не стоять на військовому обліку. Але в цьому випадку ситуацію можна було вирішити, надавши водієві відстрочку на 3-5 днів. Він просив на колінах про можливість доставити дітей додому. Слізно просив, але йому відмовили", — розповів Віталій.

Співрозмовник видання також зазначив, що говорив із керівником ТЦК. Глава установи заявив, що для перевезення дітей був найнятий водій, у якого не було "броні".

Що говорить мобілізований водій

Водій автобуса Михайло Поліщук у коментарі виданню повідомив, що тричі просив співробітника ТЦК дати йому повістку до Вінниці, оскільки вранці йому потрібно було доставити дітей на сніданок і на змагання.

"Мені відповіли, що це їм не цікаво. Мені навіть не дозволили зайти у свій автобус і взяти зарядний пристрій для свого телефону. Як законослухняний громадянин я пішов до буса і мене повезли в ТЦК. Зараз я мобілізований", — розповів чоловік.

Що кажуть у ТЦК Ужгорода

У Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що у чоловіка не було законних підстав для від термінування від мобілізації, і він уникав військової служби.

"Під час заходів з перевірки дотримання правил військового обліку та виявлення громадян, які ухиляються від мобілізації, було виявлено громадянина, який не надав інформації щодо перебування на військовому обліку", — йдеться в заяві ТЦК.

Нагадаємо, 9 листопада в центрі Львова перехожі зафільмували момент, як воєнкоми "пакували" чоловіка в машину, і один із них намагався перешкодити зйомці. Інші люди в цивільному сварилися з ними, намагалися їм завадити і знімали те, що відбувається, на телефони.