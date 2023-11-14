155-мм снаряди один за одним: екіпаж АS-90 показав стрільбу зсередини (відео)

САУ АS-90 відрізняється високою інтенсивністю стрільби — у режимі "черга" ця техніка здатна робити 3 постріли за 10 секунд.

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Роботу українського екіпажу всередині самохідна артилерійська установка АS-90 британського виробництва показали на відео. У Telegram-каналі In Factum опублікували відповідне повідомлення.

На відео можна побачити, наскільки високою є інтенсивність стрільби з цієї техніки. Боєць швидко заряджає гармату снарядами 155-мм калібру. Згодом відбуваються постріли.

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Ймовірно, українські захисники стріляли по російських окупантах. Результати роботи не були оголошені.

Характеристики САУ AS-90

Британська компанія Vickers Shipbuilding and Engineering випускала самохідну артилерійську установку у 1992-1995-х. На озброєнні військ Великої Британії у 2008 році функціонувало 134 САУ AS-90, у 2015-му їхня кількість вирішили скоротити до 117.

Гармата здатна використовувати снаряд L15 на відстань до 30 км. У режимі "черга" ця техніка може робити 3 постріли за 10 секунд, у сталому темпі – 2 постріли за хвилину. Окрім того, AS-90 має й допоміжне озброєння – 7,62 мм кулемет L7 GPMG.

Нагадаємо, у червні 2023 року перша група українських бійців завершила навчання на Challenger 2 і САУ AS90. У Міноборони Британії зазначили, що українські екіпажі завершили навчання на території Великої Британії й вже знаходяться на території Україні, щоб й надалі боротися проти російського повномасштабного вторгнення.

У липні друга група ЗСУ завершила навчання на САУ AS90. У Міноборони Великої Британії заявили, що програма підтримки ЗСУ є частиною незмінного зобов'язання країни підтримувати Україну в боротьбі проти Росії.