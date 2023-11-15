Убивство пропагандиста Татарського: Дар'ю Трепову завербував журналіст, — росЗМІ

Журналіст нібито знайшов Трепову в мережі та звів її із іншими організаторами вибуху. Дівчина мала втертися в довіру до Татарського як "патріотична художниця-скульпторка".

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Росіянку Дар'ю Трепову, яку звинувачують у вбивстві російського пропагандиста й військкора Владлена Татарського, завербував через твіттер журналіст Роман Попков. Він нібито побачив публікації дівчини з акцій протестів проти війни та зв'язався з нею. Про це пише російське видання "Mash на Мойке".

"Націоналіст звернув увагу на дівчину в березні 2022-го, коли та брала участь у антивоєнних мітингах на Гостинці разом із чоловіком і жартувала на цю тему в мережі", — пише видання з покуликанням нібито на свідчення Трепової.

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Як пише ЗМІ, журналіст підписався на Трепову в мережі, а та написала йому повідомлення про те, що хоче втекти в Україну та сприяти опозиційній діяльності. Попков звів її з іншими організаторами вибуху, а в жовтні нібито розпочалася активна підготовка до вбивства військкора Владлена Татарського.

"Mash на Мойке" пише, що дівчина мала завдання купити "ліві" картки в метро та втертися в довіру до Татарського як "патріотична художниця-скульпторка". Її забезпечили підробленим посвідченням водія на ім'я студентки академії Рєпіна Анастасії, яка реально існує. Також Трепова купила телеграм-канал про мистецтво, який та адмініструвала й періодично викладала пости патріотичної спрямованості.

Що говорить Попков

Російський журналіст Роман Попков, який живе в Україні, заявив, що не має стосунку до вбивства пропагандиста Владлена Татарського в Санкт-Петербурзі. Про це він сказав у коментарі російському проєкту журналістських розслідувань The Insider.

"Зрозуміло, жодних наказів підривати цього чорта я їй не давав і такого штибу операцією не займався… Я впевнений, що зараз прийдуть до моєї матері в Брянськ, вона в Росії й досі живе. Як ви вважаєте, я б займався цим, враховуючи, що в мене сім'я в Росії залишилася? Я не причетний до вбивства Владлена Татарського, на жаль. Він абсолютно заслужив на те, що з ним сталося, але я не причетний", — заявив він.

Попков вважає, що влада має на нього зуб, бо він — прихильник опозиціонера Олексія Навального та проукраїнський журналіст.

Раніше повідомлялося, що 2 квітня в одному з кафе в Санкт-Петербурзі пролунав виибух. Загинув вiйськкор і пропагандист Владлен Татарський. Він саме проводив у закладі свій творчій вечір.

3 квітня в РФ затримали підозрювану в убивстві Татарського Дар'ю Трепову. Дівчина прийшла на захід і вручила Татарському статуетку, яка потім вибухнула.