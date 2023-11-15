Ефективні в міських боях: ізраїльський танк Merkava відіграє ключову роль у війні проти ХАМАС

Конструкція і можливості ізраїльського ОБТ якнайкраще відповідають завданням міського бою, зазначають експерти. Ці завдання успішно виконуються завдяки бронюванню, вогневій потужності та універсальності машини.

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Основні бойові танки (ОБТ) Merkava, які є невід'ємною частиною Армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ), відіграють ключову роль у сценаріях міських боїв проти терористичного угруповання ХАМАС у секторі Газа. На думку оглядачів Army Recognition, конструкція і можливості танка значною мірою відповідають завданням міського бою, що стає очевидним під час вивчення його дій у цих умовах.

Експерти відзначили особливість ведення бойових дій у секторі Газа, де танкам доводиться просуватися вузькими вулицями. У будь-який момент танки Merkava можуть бути виявлені й атаковані із застосуванням саморобних вибухових пристроїв (СВП) із засідок палестинськими бойовиками, які часто ховаються серед мирного населення.

Однак конструкція ОБТ вирішує ці завдання кількома способами:

Захист екіпажу

У танку особливо приділено увагу захисту екіпажу машини. Експерти зазначають, що двигун танка розташований не в кормовій, як це часто буває, а в носовій частині корпусу, забезпечуючи додатковий захист під час лобових атак.

"В умовах щільної міської забудови Гази, де бойовики ХАМАС часто застосовують РПГ та інші протитанкові засоби, ця особливість конструкції вкрай важлива", — вважають експерти.

Також танк оснащений багатошаровою бронею зі сталі, кераміки, кевлара, і комплексом активного захисту (КАЗ) Trophy, яка фактично є унікальною розробкою.

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Таким чином в умовах міської забудови Гази, де атаки можуть вестися з будь-якого напрямку і з близької відстані, такі системи мають неоціненне значення для виживання та ефективності танка.

Вогнева міць

Танк Merkava оснащений 120-мм гарматою MG253 і складною системою управління вогнем, завдяки чому машина може точно вражати цілі в міських забудовах. Противник часто ховається в цивільних будівлях, тому точність є ключовим фактором. Крім того, можливість використання різних типів боєприпасів дає змогу танку ефективно вражати різні цілі, зводячи до мінімуму побічну шкоду.

Крім основного знаряддя, наприклад, модель Merkava IV оснащена 60-мм мінометом з дистанційним управлінням, а також 12,7-мм великокаліберним кулеметом і двома 7,62-мм кулеметами. Завдяки цьому екіпаж може вести вогонь по цілях, не наражаючи себе на обстріл з боку противника.

Універсальність

Ізраїльський ОБТ — досить універсальна машина, зокрема в плані підтримки піхоти. Її особливістю є наявність заднього відділення, в якому можуть розміщуватися піхотинці. Це дає змогу тісно координувати дії бронетанкових і піхотних підрозділів, що є критично важливим аспектом міських війн, де наземні війська потребують підтримки бронетехніки для пересування по ворожій міській місцевості.

"В умовах Гази, де бойовики ХАМАС глибоко впровадилися в цивільну інфраструктуру, така взаємодія піхоти і бронетехніки має вирішальне значення для успішного проведення операцій", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, за даними ізраїльських джерел, військово-політичне керівництво Ізраїлю не продаватиме танки Merkava, раніше виставлені на продаж. Натомість було ухвалено рішення сформувати новий танковий батальйон під назвою "Оф Холь" із резервістів, які раніше служили в розформованих танкових підрозділах.