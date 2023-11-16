"Було гучно": Міноборони РФ повідомило про атаку БПЛА на Крим та Брянську область

Представники російської влади запевняють, що усі безпілотники було збито і постраждалих немає. Водночас вказують, що на місце подій вирушили спеціальні служби.

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У ніч на 16 листопада дві групи БПЛА загрожували Брянській області та тимчасово окупованому Криму. Російські сили ППО відзвітували, що збили всі безпілотники, які готувалися здійснити "терористичну атаку". Про деталі нічного удару дронів розповіли у Telegram-каналі Міноборони РФ.

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Російське командування повідомило, що атаку здійснювали безпілотниками "літакового типу". Два безпілотники дістались до Брянської області, три — до Криму. Сили ППО, пишуть росіяни, знищили усі БПЛА.

На які саме об'єкти були націлені дрони, Міноборони РФ не зазначило. Лише вказало, що їх запустив "київський режим".

Нічна атака БПЛА на РФ та Крим 16 листопада 2023 року Фото: Google Maps

Вибухи у РФ та в Криму 16 жовтня — деталі

Зазначимо, у кримських пабліках розмістили коментар щодо нічних подій. Жителі Севастополя зазначили, що було "гучно". Інші деталі не публікувались.

Коментар щодо подій у Севастополі 16 листопада 2023 року Фото: Скриншот

У Telegram-каналах представника окупаційної влади у Севастополі Михайла Развожаєва та очільника окупованого Криму Сергія Аксьонова інформації про вибухи немає. Немає також повідомлень про оголошення повітряної тривоги. Водночас губернатор Брянської області Олександр Богомаз опублікував повідомлення Міноборони РФ і додав деякі деталі. Російський чиновник зазначив, що "працюють оперативні служби", хоч "руйнувань та постраждалих немає".

Зазначимо, протягом 13–16 листопада 2023 року промислові підприємства РФ, дотичні до випуску зброї, опинялись під атакою БПЛА невідомого походження. Зокрема, 13 листопада було гучно у Коломні в Московській області неподалік від КБ, де розроблюють ракети "Кинджал" та "Іскандер". 14 листопада у мережі повідомили про атаку на снарядний завод під Брянськом та повторні удари по КБ у Коломні.15 листопада з'явились повідомлення про пожежу на пороховому заводі у Тамбовській області.

Водночас західні OSINT-розслідувачі з'ясували, що РФ не вистачає установок ППО для захисту лінії фронту. Російське командування зняло дві установки С-400 з Калінінградської області та доправило їх у Ростов-на-Дону, написали в ЗМІ.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни розповіли деякі деталі про дії ЗСУ на лівому березі Херсонської області. Тим часом українські оператори дронів показали удар по казармі ЗС РФ, розташованій за 40 км від фронту.