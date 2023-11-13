Вибухи під Москвою: невідомий дрон атакував завод з виробництва "Іскандерів", — ЗМІ (відео)

За даними журналістів, внаслідок атаки у двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкодження отримали фасади прилеглих будівель.

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Невідомий БпЛА атакував "КБ Машинобудування" у підмосковній Коломні. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали виробничі будівлі. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Зазначається, що атака була близько півночі 11 листопада. Безпілотник упав та вибухнув на території "Конструкторського бюро машинобудування". У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкодження отримали фасади двох будівель.

Повідомляється, що в результаті атаки ніхто не постраждав.

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"КБ машинобудування": що виробляє

АТ Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування" — конструкторський та науково-виробничий центр, який проводить роботи з проектування, виготовлення, випробування та в цілому комплексного відпрацювання озброєння та військової техніки різного напряму.

Бюро серед іншого виробляє:

Міномети;

ПЗРК "Стріла";

ПТРК "Малютка;

"Іскандер";

Точка-У;

ПТУР "Шмель",

"Кинджал"

Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" Держкорпорації Ростех.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 листопада в Російській Федерації, у місті Котовськ, прогримів вибух і сталася пожежа на Тамбовському пороховому заводі. Вогонь вдалося ліквідувати через півтори години.

Раніше повідомлялося, що на хлібокомбінаті в російському Тамбові налагодили випуск БпЛА для війни в Україні одночасно з розробленням FPV-дронів.