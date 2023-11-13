Взрывы под Москвой: неизвестный дрон атаковал завод по производству "Искандеров", — СМИ (видео)

По данным журналистов, в результате атаки в двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады близлежащих зданий.

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Неизвестный БпЛА атаковал "КБ Машиностроения" в подмосковной Коломне. В результате атаки повреждения получили производственные здания. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Отмечается, что атака была около полуночи 11 ноября. Беспилотник упал и взорвался на территории "Конструкторского бюро машиностроения". В двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий.

Сообщается, что в результате атаки никто не пострадал.

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"КБ машиностроения": что производит

АО Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" — конструкторский и научно-производственный центр, который проводит работы по проектированию, изготовлению, испытанию и в целом комплексной отработке вооружения и военной техники различного направления.

Бюро среди прочего производит:

Минометы;

ПЗРК "Стрела";

ПТРК "Малютка;

"Искандер";

Точка-У;

ПТУР "Шмель",

"Кинжал"

Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех.

Напомним, что в ночь на 11 ноября в Российской Федерации, в городе Котовск, прогремел взрыв и произошел пожар на Тамбовском пороховом заводе. Огонь удалось ликвидировать через полтора часа.

Ранее сообщалось, что на хлебокомбинате в российском Тамбове наладили выпуск БпЛА для войны в Украине одновременно с разработкой FPV-дронов.