Понад 800 ракет: ЗС РФ розгорнула потужний хаб військового ресурсу в Криму, — ОК "Південь"

На тимчасово окупованій території Криму ворог зосередив ракети типу "Калібр" та "Онікс". Озброєння перебуває в тих місцях, де його можна завантажити на літаки, розповіли в командуванні.

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Збройні сили Російської Федерації розмістили на тимчасово окупованому Кримському півострові понад 800 ракет. Про це повідомила керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Спираючись на дані Головного управління розвідки ми знаємо, що на Кримському півострові у ворога розгорнутий потужний хаб військового ресурсу", — сказала Наталія Гуменюк.

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Вона зазначила, що на півострові окупанти зосередили ракети типу "Калібр". Також з території Криму ворог запускає ракети типу "Онікс".

"Потенціал ворог накопичує — це очевидно", — наголосила Гуменюк.

Керівниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня додала, що російські військові розосередили ракети повітряного базування в тих місцях, де їх можна завантажити в літаки. Загалом до використання готові понад 800 ракет, заявила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, 16 листопада військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що російські військові можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні після настання морозів. З його слів, ворог оптимізує самі удари та накопичує ракети. Також він вважає, що окупанти можуть готувати змішані удари — ракети та дрони.

13 листопада військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що в період холодів окупанти намагатимуться знищити українську енергетичну інфраструктуру в одній або кількох областях. Він наголосив, що у ворога змінився асортимент ракет, більшість з яких — "Іскандери", які не можуть вражати цілі на великій дальності.