"Сталевий кордон" взяв у полон "горе-розвідника", якого на полі бою кинули побратими (відео)

Російські військові натрапили на мінно-вибухове загородження, після чого залишили одного зі своїх побратимів. Українські бійці евакуювали пораненого окупанта з поля бою.

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На Сватівському напрямку українські бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу полонили російського розвідника. Про це повідомили в пресслужбі МВС у Telegram.

"Бійці бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу взяли в полон російського розвідника", — йдеться у повідомленні.

У МВС розповіли, що вдалося полонити 38-річного росіянина, який працював слюсарем-ремонтником, його мобілізували до лав ЗС РФ 5 жовтня 2022 року. Спочатку він воював у танковій бригаді, зокрема будував укріплення на кордоні Росії з Україною в Курській області.

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Пресслужба зазначила, що пізніше окупанта перекинули в розвідувальний підрозділ, де його переодягнули у військову форму, схожу на українську, та відправили проводити розвідувально-штурмові дії. В результаті російські військові натрапили на мінно-вибухове загородження, проте після підриву росіяни залишили свого побратима.

Натомість українські бійці евакуювали з поля бою пораненого окупанта та надали йому першу медичну допомогу.

"Згодом горе-розвідник поповнить обмінний фонд", — заявили в МВС.

Нагадаємо, 14 листопада міністр юстиції Денис Малюська розповів, що в Україні російські військовополонені працюють у виробничих цехах на економіку нашої держави. Зокрема, вони задіяні на деревообробному виробництві, а саме плетуть меблі з лози та клеять пакети.

Тоді ж у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Національної гвардії України повідомили, що українські військові полонили ще чотирьох окупантів на Запорізькому напрямку. Троє з російський військових були зі 136-ї окремої мотострілецької бригади, тоді як ще один — з 1430-го мотострілецького полку РФ.