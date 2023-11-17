"Дуже гаряче": противник намагається штурмувати промзону Авдіївки, — МВА (відео)

За словами очільника військової адміністраціїВіталія Барабаша, на Авдіївському напрямку зараз дуже гаряче, ворог тисне і намагається оточити місто з флангів.

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На Авдіївському напрямку Збройні сили Російської Федерації знову активно атакують наші позиції. Наразі ворог намагається штурмувати промзону міста. Про це 17 листопада повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Дуже гаряче на нашому напрямку. Ворог тисне і, крім того, що намагається оточити з флангів, декілька днів поспіль намагається штурмувати промку (промзону — ред.), кидає туди і техніку, і особовий склад, і дуже багато", — розповів він.

Барабаш підкреслив, що противник не покидає спроб добитись хоч якихось успіхів, але безуспішно.

Також він зазначив, що наразі на позиціях "гаряче", а у самому місті вночі було більш-менш спокійно: "Було два-три невеличкі обстріли. Поодинокі, звичайно є цілодобово. По позиціях ворог гатив всю ніч. І по флангах, і по самій промці. Були авіабомби по самим позиціям. За добу всього 32 масованих обстріли відбулось по громаді, по позиціям — ми навіть не знаємо, їх там сотні. За добу було 16 авіабомбових ударів по громаді".

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Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 17 листопада 2023 року, на Авдіївському напрямку ЗС РФ не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

Нагадаємо, 9 листопада експерт пояснив, навіщо ЗС РФ потрібна Авдіївка. На думку військового аналітика Івана Ступака, захоплення Авдіївки потрібне Москві, щоб під час президентської виборчої кампанії показати успіх армії РФ.